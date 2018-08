Usa | il senatore John McCain interrompe le cure contro il cancro “Progresso inevitabile

Usa : interrotte cure a senatore McCain : WASHINGTON, 24 AGO - Il senatore repubblicano John McCain non riceverà più le cure per il tumore di cui soffre da tempo. Lo rende noto la sua famiglia, citata dai media Usa. "L'estate scorsa il ...

Cortina : polizia arresta ex senatore russo in vacanza - accUsato di corruzione : Cortina d'Ampezzo (Bl), 25 lug. (AdnKronos) - È stato arrestato dagli agenti del commissariato di Cortina d'Ampezzo l'ex senatore della Federazione russa Dmitry Krivitskiy che stava trascorrendo una settimana di vacanza nella Perla delle Dolomiti. Il provvedimento del 23 luglio è stato eseguito dall

Senatore Usa - 'governo russo come mafia'. Mosca protesta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Deputato commenta dichiarazione del senatore Usa sull'inefficacia delle sanzioni - : Il vice presidente della commissione parlamentare per gli affari internazionali Alexei Chepa, in un'intervista a RT, ha commentato la dichiarazione del senatore Ron Johnson, secondo cui le sanzioni ...