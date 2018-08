Usa | bambino ritrovato morto nell' asciugatrice | per il padre è stato un incidente

Blastingnews

(Di venerdì 24 agosto 2018) E’privo di vitadella biancheria il sette agosto. La polizia di Virginia Beach Stati Uniti ha aperto un’inchiesta sul decesso di una circostanza ilVIDEO aveva riferito che si era trattato di un tragico. Una versione che non aveva convinto del tutto le autorita' che ora vogliono vederci chiaro. Quando si è consumato il dramma il piccolo Brantley aveva finito di festeggiare da poco il terzo compleanno. Chet Lloyd ha raccontato che la sera prima aveva portato il figlio a mangiare una pizza per celebrare la ricorrenza: “Poi siamo tornati a casa mia”. L’uomo – separato - ha aggiunto che quel giorno ilera strano e si lamentava spesso. “Si agitava e faceva i capricci”. Brantley avrebbe avuto anche una crisi di vomito con ilche ha precisato di aver trascorso la notte in bianco. “Non si calmava mai”. ...