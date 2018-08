Us Open | le teste di serie del tabellone femminile | il sorteggio è alle porte

Us Open - scelte le teste di serie a Flushing Meadows : Fognini è 14° - Cecchinato 22° : TABELLONE FEMMINILE - La prima testa di serie del tabellone femminile è la numero uno del mondo Simona Halep , che al Roland Garros ha finalmente sfatato il tabù Slam, seguita nel seeding dalla ...

Tennis - US Open 2018 : annunciate le teste di serie a Flushing Meadows. Fognini n.14 e Cecchinato n. 22 : Ormai ci siamo. Dal 27 agosto al 9 settembre andrà in scena sul cemento di New York (Stati Uniti) l’ultimo Slam del Tennis in questo 2018. A Flushing Meadows si preannunciano due settimane molto interessanti, nelle quali le emozioni non mancheranno. Sono state rese note le teste di serie del Major. Il numero 1 del tabellone maschile sarà Rafael Nadal, al vertice della classifica mondiale e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino ...

Open "Banca Generali" Oggi le prime teste di serie : L'Open 'Banca Generali' , 2mila euro di montepremi, entra nella fase conclusiva che condurrà alla finale in programma nel fine settimana sui campi del Tennis Como. Dopo dieci giorni di gare, e ...