Uova di tartaruga caretta-caretta sulle spiagge di Gallipoli | è iniziata la fase della

Animali - Siracusa : prima schiusa di Uova di tartaruga caretta caretta a Priolo Gargallo : prima schiusa di uova di tartaruga caretta caretta a Priolo Gargallo , in provincia di Siracusa : l’esemplare di tartaruga marina, unica specie nidificante delle coste italiane, ha scelto la spiaggia adiacente alla riserva Saline di Priolo per deporre le uova . Gli esperti della Lipu-Saline di Priolo , del Wwf Sicilia Nord Orientale e della sezione provinciale di Siracusa dell’Ente nazionale per la protezione degli Animali hanno ...

Schiuse Uova di tartaruga caretta caretta in spiaggia a Gela : Una pattuglia della Guardia Costiera di Gela , nell'ambito dell'Operazione "Mare Sicuro 2018" e' intervenuta stamane all'alba, dopo la segnalazione del titolare di un lido per l'avvistamento di alcune ...

Salento : bambini scavano in spiaggia e trovano Uova di tartaruga : Curiosa scoperta per dei piccoli turisti che, in una spiaggia del Salento, avevano iniziato a scavare una buca sulla spiaggia per fare un castello di sabbia e hanno trovato delle uova di tartaruga marina. E’ accaduto ad alcuni bambini sulla spiaggia di Pescoluse, la marina di Salve. I piccoli pensando si trattasse di palline e hanno subito avvertito uno dei genitori, il quale ha compreso subito che in realtà si trattava di uova deposte da ...