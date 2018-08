Uomini e Donne | un tradimento dietro la rottura di Vittoria Deganello e Mattia Marciano?

Uomini E DONNE/ La verità sul legame tra Anna e Giorgio : amicizia o qualcosa in più? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Tomas Fierro e Donatella Lopar, la storia d'amore continua a gonfie vele. Compleanno in armonia con video sui social! (Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Tina Cipollari potrebbe lasciare Uomini e Donne : Secondo molte riviste e siti di gossip Tina Cipollari avrebbe posto un aut aut a Maria De Filippi. Tina avrebbe messo la conduttrice di “Uomini e Donne” davanti ad un bivio: o lei o Giorgio Manetti. La Cipollari non sarebbe più disposta ad accettare l’uomo in trasmissione, tanto da aver chiesto, insieme a Gemma Galgani che l’uomo abbandoni il trono perché secondo le due Donne sarebbe interessato solo alla visibilità del ruolo, e non ...

Uomini e Donne - Trono Over : Giorgio Manetti importante per Anna Tedesco : Anna Tedesco non ha abbandonato Giorgio Manetti di Uomini e Donne Nella scorsa stagione del Trono Over di Uomini e Donne, Anna Tedesco ha abbandonato la trasmissione. Tutti è iniziato quando la dama è stata accusata di avere una relazione d’amore e segreta con Giorgio Manetti, tesi sostenuta anche da qualche cavaliere del parterre maschile, tra cui un suo ex frequentatore Angelo, e dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. ...

Lara Zorzetto cambia look prima di Uomini e Donne : le FOTO : Uomini e Donne: Lara Zorzetto diventa mora prima del Trono Classico? Una nuova avventura si potrebbe aprire per Lara Zorzetto, divenuta famosa grazie alla partecipazione a Temptation Island. L’ex fidanzata di Michael infatti potrebbe essere una delle papabili troniste della nuova edizione di Uomini e Donne, sempre che non trovi l’amore prima dell’inizio delle registrazioni. E quale gesto migliore per inaugurare questa ...

Uomini e Donne Gossip - Vittoria sulle voci di tradimento di Mattia : tutta la verità : Uomini e Donne Gossip, Vittoria Deganello fa chiarezza sulle voci di tradimento di Mattia Marciano: tutta la verità dell’ex corteggiatrice Nella giornata di ieri Vittoria Deganello è sbucata su Instagram con un intervento che ha fatto rizzare le orecchie a molti fan. In tanti hanno infatti pensato che dietro la rottura con il tronista uscente […] L'articolo Uomini e Donne Gossip, Vittoria sulle voci di tradimento di Mattia: tutta la ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Sara? Mai più sentita" : L'ex corteggiatore, intervistato da Uomini e Donne Magazine, è tornato a parlare della Affi Fella: "Capitolo archiviato"

Gegia - il ritorno in Rosy Abate aspettando di corteggiare Giorgio a Uomini e donne : Il suo vero nome è Francesca Antonaci, ha 59 anni e sebbene sia lontana dal cinema e dalla tv da un po’ di tempo nessuno si è scordato di lei, Gegia, l’anti-diva, la comica, la femme fatale scanzonata dei film anni Ottanta con Jerry Calà. Nella prossima stagione tv la rivedremo nella seconda stagione della fiction Rosy Abate, sarà Nunziantina “una donna napoletana molto simpatica, che esula dal lato drammatico della fiction. Al ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni torna all’università : “Sara? Mai più sentita” : L’intervista di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne Magazine: cosa ha detto su Sara Affi Fella Luigi Mastroianni è tornato a parlare di Sara Affi Fella. Nell’ultima intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, l’ex corteggiatore ha rivelato di non aver più sentito l’ex tronista, con la quale è stato fidanzato per qualche settimana. L’ultimo […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi Mastroianni torna ...

MILLENNIUM - Uomini CHE ODIANO LE DONNE/ Su Rai Movie il film con Daniel Craig (oggi - 24 agosto 2018) : MILLENNIUM - UOMINI che ODIANO le DONNE, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Daniel Craig e Rooney Mara, alla regia David Fincher. Il dettaglio. (Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tomas Fierro e Donatella Lopar - video : compleanno in amore per la coppia! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tomas Fierro e Donatella Lopar, la storia d'amore continua a gonfie vele. compleanno in armonia con video sui social! (Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti : novità su Lara Zorzetto e quella risposta di Giulia De Lellis (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i Nuovi tronisti? Lara Rosie Zorzetto sempre più vicina. Potrebbe esserci anche Giulia De Lellis?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 07:05:00 GMT)

TINA CIPOLLARI È INCINTA?/ Tutti gli indizi e il presunto "addio" a Uomini e Donne : Ancora gossip intorno a TINA CIPOLLARI: l'opinionista di Uomini e Donne è stata beccata in una serie di atteggiamenti sospetti che farebbero pensare a una gravidanza.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:42:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi Sonia : le parole su Mauti dopo la dedica mozzafiato a Federico : Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini: arrivano nuove parole sull’ex Emanuele Mauti dopo la dedica mozzafiato che l’ex tronista ha riservato al fidanzato Federico Piccinato Sonia Lorenzini, l’amore con Federico Piccinato va a gonfie vele. L’ex tronista di Uomini e Donne è talmente innamorata che ha voluto esprimere il suo sentimento al fidanzato con una […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Sonia: le parole su Mauti ...