Uomini e Donne Nuovi tronisti | novità su Lara Zorzetto e quella risposta di Giulia De

TINA CIPOLLARI È INCINTA?/ Tutti gli indizi e il presunto "addio" a Uomini e Donne : Ancora gossip intorno a TINA CIPOLLARI: l'opinionista di Uomini e Donne è stata beccata in una serie di atteggiamenti sospetti che farebbero pensare a una gravidanza.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:42:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi Sonia : le parole su Mauti dopo la dedica mozzafiato a Federico : Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini: arrivano nuove parole sull’ex Emanuele Mauti dopo la dedica mozzafiato che l’ex tronista ha riservato al fidanzato Federico Piccinato Sonia Lorenzini, l’amore con Federico Piccinato va a gonfie vele. L’ex tronista di Uomini e Donne è talmente innamorata che ha voluto esprimere il suo sentimento al fidanzato con una […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Sonia: le parole su Mauti ...

Uomini e Donne News Vittoria consiglia le donne - fan inquiete : Mattia ha tradito? : Uomini e donne News, Vittoria Deganello consiglia le donne: “Fidatevi del…”. I fan, dopo le parole dell’ex corteggiatrice, diventano inquieti… Mattia Marciano ha tradito? Pochi giorni fa Vittoria Deganello sbucava su Instagram e dava la notizia che la sua storia con il tronista uscente di Uomini e donne Mattia Marciano era arrivata al capolinea. L’ex […] L'articolo Uomini e donne News Vittoria consiglia ...

Uomini e Donne : smentita la gravidanza di Tina Cipollari : Tina Cipollari: la verità sulla presunta gravidanza prima di Uomini e Donne Da qualche tempo a questa parte, le riviste di gossip non fanno altro che parlare di una presunta gravidanza di Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne, secondo le recenti indiscrezioni, sarebbe in dolce attesa dal suo nuovo compagno, il ristoratore Vincenzo. Beh, la notizia si è rivelata essere totalmente falsa. A confermarlo ci ha pensato una delle ...

“Cara Maria - adesso basta!”. Clamoroso - ‘terremoto’ a Uomini e Donne : lei è pronta a lasciare. Colpa di Giorgio : A quanto pare, Tina Cipollari starebbe coltivando il suo sogno d’amore con Vincenzo, un ristoratore di Firenze che sarebbe riuscito a rubare il cuore dell’opinionista. I due sono usciti allo scoperto solo qualche settimana fa, pubblicando sui social diverse foto che li ritraggono insieme e felici. In tanti si sono chiesti quale sarà stata la reazione di Chicco Nalli, soprattutto dopo che l’hair stylist aveva dichiarato più volte di provare ...

Uomini e Donne - Federica Benincà in ospedale : problemi di salute per l’ex corteggiatrice : Uomini e Donne: Federica Benincà sta male ed è finita al pronto soccorso problemi di salute per Federica Benincà, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La studentessa di Torino è finita in ospedale, come rivelato su Instagram. L’ex scelta di Marco Cartasegna, oggi impegnato con Soleil Sorgè, è finita al pronto soccorso e ci è […] L'articolo Uomini e Donne, Federica Benincà in ospedale: problemi di salute per l’ex ...

L'indiscrezione : "Tina Cipollari lascia Uomini e Donne" : Manca solo qualche settimana all'inizio delle solite trasmissioni televisive, tra Uomini e Donne, Amici, Grande Fratello, C'è posta per te, per il pubblico riparte tutta la grande macchina dell'intrattenimento.Ma in queste ore circola un'indiscrezione che sicuramente farà discutere. Stando a quanto scrivono alcune riviste di gossip, infatti, Tina Cipollari potrebbe non esere più presente a Uomini e Donne. Il motivo? Secondo i rumors, ...

Uomini e donne - il ricatto clamoroso di Tina Cipollari a Maria De Filippi : 'Se c'è lui - me ne vado' : Tra Tina Cipollari e Maria De Filippi la tensione non ha mai raggiunto livelli così alti. La storica opinionista di Uomini e donne avrebbe imposto le sue condizioni alla conduttrice per partecipare ...

Tina Cipollari verso l’addio a Uomini e Donne? L’ultimatum a Maria De Filippi : “O me o Giorgio Manetti” : “Scegli, o me o Giorgio Manetti“: secondo molte riviste di gossip è questo l’ultimatum lanciato da Tina Cipollari a Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne. A quanto pare, la Cipollari non sarebbe più disposta ad accettare l’uomo in trasmissione, tanto da aver chiesto, insieme a Gemma Galgani che l’uomo abbandoni il trono perché – secondo loro – sarebbe interessato solo alla visibilità del ruolo, ...

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini : "Ho rifatto il seno dopo l'asportazione del tumore" : Prima corteggiatrice, poi tronista, Sonia Lorenzini è uno dei volti più amati degli ultimi anni di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi. Attivissima su Instagram, la Lorenzini ha voluto rispondere alle curiosità dei propri seguaci attraverso la ormai celeberrima funzione delle Storie "Fammi una domanda". Sonia Lorenzini e Federico Piccinato a Bali durante il terremoto: 'Notte ...

Uomini e donne - Sonia Lorenzini : ‘Ho rifatto il seno’ dopo il tumore : La funzione di Instagram “Fammi una domanda” che nelle ultime settimane ha tanto divertito i vip che si sono lanciati nel giochino di farsi porre quesiti più o meno imbarazzanti dai follower, ha colpito anche Sonia Lorenzini. La ex tronista di Uomini e donne durante un viaggio ha deciso di passare il tempo dedicandosi ai fan. Uno di questi le ha chiesto se si sia rifatta il seno o se sia tutto merito di Madre Natura. Sonia ha ...

Gossip Uomini e Donne : Nilufar Addati potrebbe ritrovare Nicolò F. a T.I. VIP : Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, Nicolò Ferrari: questo triangolo che per mesi ha animato le puntate di Uomini e Donne, potrebbe presto ricomporsi. Stando ai Gossip che stanno circolando in rete in queste ore, il bel milanese sarebbe stato scelto dalla redazione di Temptation Island VIP per ricoprire il ruolo di single; qualora il ragazzo dovesse davvero partecipare al reality di Canale 5, vorrebbe dire che si ritroverebbe faccia a faccia con ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani confessa : "Momenti difficili in estate - ecco chi mi è stato vicino" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani, difficoltà anche durante le vacanze: "Le mie amiche mi sono state vicine nei momenti di solitudine"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Marta Pasqualato come Virginia Stablum : nuovo amore e novità dopo Nicolò (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato come Virginia Stablum: le due ex corteggiatrici hanno ritrovato l'amore dopo Nicolò Brigante(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 07:05:00 GMT)