Uomini e Donne Gossip | Vittoria sulle voci di tradimento di Mattia | tutta la verità

Gegia - il ritorno in Rosy Abate aspettando di corteggiare Giorgio a Uomini e donne : Il suo vero nome è Francesca Antonaci, ha 59 anni e sebbene sia lontana dal cinema e dalla tv da un po’ di tempo nessuno si è scordato di lei, Gegia, l’anti-diva, la comica, la femme fatale scanzonata dei film anni Ottanta con Jerry Calà. Nella prossima stagione tv la rivedremo nella seconda stagione della fiction Rosy Abate, sarà Nunziantina “una donna napoletana molto simpatica, che esula dal lato drammatico della fiction. Al ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni torna all’università : “Sara? Mai più sentita” : L’intervista di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne Magazine: cosa ha detto su Sara Affi Fella Luigi Mastroianni è tornato a parlare di Sara Affi Fella. Nell’ultima intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, l’ex corteggiatore ha rivelato di non aver più sentito l’ex tronista, con la quale è stato fidanzato per qualche settimana. L’ultimo […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi Mastroianni torna ...

MILLENNIUM - Uomini CHE ODIANO LE DONNE/ Su Rai Movie il film con Daniel Craig (oggi - 24 agosto 2018) : MILLENNIUM - UOMINI che ODIANO le DONNE, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Daniel Craig e Rooney Mara, alla regia David Fincher. Il dettaglio. (Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tomas Fierro e Donatella Lopar - video : compleanno in amore per la coppia! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tomas Fierro e Donatella Lopar, la storia d'amore continua a gonfie vele. compleanno in armonia con video sui social! (Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti : novità su Lara Zorzetto e quella risposta di Giulia De Lellis (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i Nuovi tronisti? Lara Rosie Zorzetto sempre più vicina. Potrebbe esserci anche Giulia De Lellis?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 07:05:00 GMT)

TINA CIPOLLARI È INCINTA?/ Tutti gli indizi e il presunto "addio" a Uomini e Donne : Ancora gossip intorno a TINA CIPOLLARI: l'opinionista di Uomini e Donne è stata beccata in una serie di atteggiamenti sospetti che farebbero pensare a una gravidanza.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:42:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi Sonia : le parole su Mauti dopo la dedica mozzafiato a Federico : Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini: arrivano nuove parole sull’ex Emanuele Mauti dopo la dedica mozzafiato che l’ex tronista ha riservato al fidanzato Federico Piccinato Sonia Lorenzini, l’amore con Federico Piccinato va a gonfie vele. L’ex tronista di Uomini e Donne è talmente innamorata che ha voluto esprimere il suo sentimento al fidanzato con una […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Sonia: le parole su Mauti ...

Uomini e Donne News Vittoria consiglia le donne - fan inquiete : Mattia ha tradito? : Uomini e donne News, Vittoria Deganello consiglia le donne: “Fidatevi del…”. I fan, dopo le parole dell’ex corteggiatrice, diventano inquieti… Mattia Marciano ha tradito? Pochi giorni fa Vittoria Deganello sbucava su Instagram e dava la notizia che la sua storia con il tronista uscente di Uomini e donne Mattia Marciano era arrivata al capolinea. L’ex […] L'articolo Uomini e donne News Vittoria consiglia ...

Uomini e Donne : smentita la gravidanza di Tina Cipollari : Tina Cipollari: la verità sulla presunta gravidanza prima di Uomini e Donne Da qualche tempo a questa parte, le riviste di gossip non fanno altro che parlare di una presunta gravidanza di Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne, secondo le recenti indiscrezioni, sarebbe in dolce attesa dal suo nuovo compagno, il ristoratore Vincenzo. Beh, la notizia si è rivelata essere totalmente falsa. A confermarlo ci ha pensato una delle ...

“Cara Maria - adesso basta!”. Clamoroso - ‘terremoto’ a Uomini e Donne : lei è pronta a lasciare. Colpa di Giorgio : A quanto pare, Tina Cipollari starebbe coltivando il suo sogno d’amore con Vincenzo, un ristoratore di Firenze che sarebbe riuscito a rubare il cuore dell’opinionista. I due sono usciti allo scoperto solo qualche settimana fa, pubblicando sui social diverse foto che li ritraggono insieme e felici. In tanti si sono chiesti quale sarà stata la reazione di Chicco Nalli, soprattutto dopo che l’hair stylist aveva dichiarato più volte di provare ...

Uomini e Donne - Federica Benincà in ospedale : problemi di salute per l’ex corteggiatrice : Uomini e Donne: Federica Benincà sta male ed è finita al pronto soccorso problemi di salute per Federica Benincà, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La studentessa di Torino è finita in ospedale, come rivelato su Instagram. L’ex scelta di Marco Cartasegna, oggi impegnato con Soleil Sorgè, è finita al pronto soccorso e ci è […] L'articolo Uomini e Donne, Federica Benincà in ospedale: problemi di salute per l’ex ...

L'indiscrezione : "Tina Cipollari lascia Uomini e Donne" : Manca solo qualche settimana all'inizio delle solite trasmissioni televisive, tra Uomini e Donne, Amici, Grande Fratello, C'è posta per te, per il pubblico riparte tutta la grande macchina dell'intrattenimento.Ma in queste ore circola un'indiscrezione che sicuramente farà discutere. Stando a quanto scrivono alcune riviste di gossip, infatti, Tina Cipollari potrebbe non esere più presente a Uomini e Donne. Il motivo? Secondo i rumors, ...