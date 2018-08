Una star dell' Nba americana è diventato un indiano Sioux e si chiamerà Piccola

Una startup proietta pubblicità sui finestrini delle auto : (Foto: Grabb-it) Ora la pubblicità arriva anche sui finestrini delle auto. L’idea è di una startup statunitense di nome Grabb-it che ha sviluppato una tecnologia per proiettare inserzioni digitali, pensata per le auto utilizzate dai servizi di ride sharing. Il lunotto laterale si trasforma così, interamente, in un display a colori, riproducendo annunci in base alla posizione del veicoli e rivolti a chiunque si trovi lungo la strada. La ...

Tassotti rilancia il Milan : "Finalmente Una squadra che possa stare nel gruppetto di testa" : L'ex difensore: "Bella svolta a livello societario, prima c'erano troppi interisti. E su Gattuso, Leonardo e Ancelotti..."

Clamoroso Sampdoria : Una cordata araba vuole acquistare il club del presidente Ferrero : Sampdoria alle prese con un’offerta per la società del patron Ferrero che arriva dall’Arabia Saudita: i vertici di Al Hitthiad sondano il terreno La Sampdoria fa gola ad una cordata araba molto facoltosa. Questa l’indiscrezione rivelata da Repubblica nelle ultime ore, non certo una novità dato che spesso e volentieri balza fuori un acquirente per il club di Massimo Ferrero. Stavolta però sembra esserci qualcosa di ...

Richard Madden conosce il finale de Il Trono di Spade? L’ex Robb Stark ha Una teoria su Jon Snow : Il finale de Il Trono di Spade andrà in onda solo il prossimo anno, quando la serie HBO chiuderà i battenti al termine dell'ottava stagione. Mancano quindi molti mesi prima di scoprire come si concluderà la saga fantasy, e nel frattempo sono usciti molti spoiler al riguardo, ma anche diverse ipotesi. Richard Madden, che ha interpretato Robb Stark nelle prime tre stagioni de Il Trono di Spade, ha svelato la sua teoria sul finale di serie. In ...

Ricattato per non svelare il vizietto ai familiari : fa arrestare Una coppia davvero diabolica : Un silenzio d'oro quello che un cittadino di Cantù si è visto costretto a pagare a suon di migliaia di euro per far sì che...

Arezzo coraggiosa e creativa : startup innovative come in Una città universitaria : Sono realtà d'avanguardia, piccole magari, ma molto coraggiose. Aziende di nuova costituzione che hanno fatto dell'innovazione il loro tratto distintivo e alzano sempre un po' la posta dell'...

Una startup raccoglie big data offline - analizzando lo scontrino fiscale : scontrino fiscale (Google Images) Nell’era del digitale lo scontrino fiscale ha ancora un ruolo importante. Ma le informazioni che contiene vengono spesso perdute. Questo perché siamo abituati a gettare le ricevute. Ma con loro nel cestino finisce anche una mole di dati che potrebbe far gola a tante compagnie, aziende e società. Una startup italiana ha pensato di raccoglierli. Si chiama Tickete e si muove su due fronti. Lato consumatori e ...

Mario Balotelli - il tramonto di Una ex star : fine miserabile - come lo umiliano tutti - e perché - : Porte in faccia a Mario Balotelli . Il 28enne attaccante futuro 'leader' della nuova Nazionale di Roberto Mancini è stato di fatto scaricato dal nuovo allenatore del Nizza , il suo ex compagno ai ...

Una startup italiana ha reinventato la 'forma' del gelato : Geloso ha prodotto un gelato morbido come quello sul cono, ma capace di rimanere appeso a uno stecco. Punta a crescere in Italia e all'estero

Una startup italiana ha reinventato la “forma” del gelato : Il business del gelato in Italia vale 1,5 miliardi di euro. Tra produzione e vendita sono oltre 19mila le gelaterie della penisola. E danno lavoro a 73mila addetti. Emerge dai dati diffusi dalla Camera di commercio di Milano, Monza e Lodi. Al primo posto c’è Roma con 1.423 attività e 4.336 addetti. Seguono Napoli per imprese (901) e Milano per addetti (2.918). L’osservatorio di Sigep (la fiera della pasticceria) stima che gli italiani ...

10 case delle star in affitto (magari per Una vacanza) : La casa più «piccola» è di 1000 metri quadri, e ci sono«appena» 3 camere da letto. Poi si arriva fino ai tremila metri, con 10 camere, 4 bagni, soggiorno, salone, cucina hi tech. Tutte – salvo gli appartamenti panoramici nei grattacieli più eleganti di New York – hanno anche una piscina. Il giardino? C’è anche quello, ed è sempre un tripudio di colori e di esotismo, il più delle volte a un passo dalle spiagge blasonate di Miami ...

Istruttore sub violenta Una 14enne sott’acqua : lei filma la violenza e lo fa arrestare : L'abuso durante un'immersione a Pula, in Sardegna. La scena ripresa dalla telecamera della ragazza, una turista francese minorenne. Un 53enne si trova ora agli arresti domiciliari.Continua a leggere

Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti hanno Una relazione? Lui rivela : “Ho voluto conquistarla fin dal primo approccio” : Finalmente è stata svelata l’identità dello “chef muto” tanto citato ma mai mostrato da Barbara D’Urso nelle sue storie su Instagram. È Alberto Mezzetti, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello. “Lo chef muto? Sono io. Però la casa non è la sua, ma quella di un amico in comune”, ha rivelato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. “Per la verità, sono più le volte che ci sentiamo, che quelle che ...

L'età giusta per fondare Una startup di successo? 45 anni : Per la Harvard Business Review le startup che fanno più successo negli affari sono quelle fondate da imprenditori di mezza età