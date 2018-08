Una Ragazza per il Cinema fa tappa a Nicolosi

Una Ragazza per il Cinema - verso la finale : stasera venerdì 24 tappa a Ramacca (CT) : Continuano con successo le selezione in tutta ITALIA, della 30a Edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “UNA Ragazza

Parma - tremendo frontale in tangenziale : muore Una Ragazza di 26 anni : L'incidente questa mattina intorno alle 9 e 30. Trasportato in ospedale in gravi condizioni un altro automobilista.Continua a leggere

Terracina - sparano pallini contro indiano : 4 denunciati/ Ultime notizie : c'è anche Una Ragazza - movente ignoto : Terracina, sparano pallini contro indiano: 4 denunciati. Sono tutti giovani, tra cui una ragazza ed un minore. Escluso il movente razziale anche se resta ignoto.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:51:00 GMT)

Una Ragazza per il Cinema : cinque le finaliste in provincia di Ragusa : Continuano con successo le selezioni in Sicilia, della 30esima edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “Una Ragazza per

Diciotti - sbarcati i 27 minori : c'è anche Una ragazza : I 27 minori a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, sono scesi dall'imbarcazione della Guardia Costiera. Tra di loro anche una ragazza. A dare il via libera è stato il ministro ...

Diciotti - sbarcati i 27 minori : c'è anche Una ragazza : I 27 minori a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, sono scesi dall'imbarcazione della Guardia Costiera. Tra di loro anche una ragazza. A dare il via libera è stato il...

Ivoriano parla con Una ragazza. Il padre lo picchia. Incredibile aggressione ad Alcamo : Potrà non essere razzismo, ma l'aggressione subita da un ragazzo Ivoriano ad Alcamo risente certamente del clima d'odio che si respira negli ultimi tempi in Italia. Un ragazzo di 19 anni della Costa d'...

Ragazza trovata morta vicino L'Aquila : «Corpo in Una pozza di sangue» - non si esclude l'omicidio : Una Ragazza di 31 anni è stata ritrovata morta nel complesso di case popolari di Arischia, frazione a pochi chilometri dalL'Aquila. A trovare il cadavere della giovane donna riverso in una...

L'Aquila - ragazza trovata morta in Una pozza di sangue/ Ultime notizie Arischia - corpo rinvenuto dal fratello : L'Aquila, ragazza trovata morta in una pozza di sangue. Ultime notizie: omicidio nella frazie di Arischia, corpo rinvenuto dal fratello, in corso le indagin(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Ragazza trovata morta vicino L'Aquila. 'Corpo in Una pozza di sangue' : Il cadavere di una Ragazza, nata nel 1987, è stato trovato ad Arischia, a pochi chilometri dalL'Aquila. A quanto pare il corpo si troverebbe in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri e la ...

Ragazza trovata morta vicino L'Aquila. «Corpo in Una pozza di sangue» : Il cadavere di una Ragazza, nata nel 1987, è stato trovato ad Arischia, a pochi chilometri dall?Aquila. A quanto pare il corpo si troverebbe in una pozza di sangue. Sul posto i...

Ragazza muore dopo l'annegamento dell'amico nella piscina di Una villa ad Asti : la ragazza aveva tentato di salvarlo : Muoiono annegati nella piscina di una villa: prima un ventunenne, poi un'amica di 19 anni che ha tentato di salvarlo. iono È morta la ragazza di 19 anni di Cambiano che ieri pomeriggio aveva provato a ...

Incidente mortale ad Acate : muore Una Ragazza di 23 anni : Incidente stradale autonomo sulla strada provinciale Acate - Marina di Acate. Un auto condotta da una 23enne si e' schiantata contro un muro.

Venezia - bambino sbalzato dalla giostra. Si salva cadendo sulla schiena di Una ragazza : Un ragazzo di dodici anni è stato sbalzato a terra dopo un volo di svariati metri ed ha riportato la rottura di alcuni denti. Sarebbe andata molto peggio se non avesse attutito il colpo la schiena di una ragazza.Continua a leggere