Un fulmine è caduto tra i bagnanti in Salento | 4 feriti | grave un 13enne

(Di venerdì 24 agosto 2018) Un&etra isu una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in, provocando quattro: tra questi un ragazzino di 13 anni, che giocava vicino alla battigia, sarebbe il pi&ued &e; stato condotto in codice rosso all'ospedale Vito Fazi dove viene sottoposto all'esame della Tac. Altre due persone sono ricoverate in codice giallo. Lo conferma il 118.