Un attacco saudita in Yemen ha ucciso 22 bambini

Uruguay-Arabia Saudita - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Cavani e Suarez per blindare la qualificazione - i sauditi si affidano ad Al-Sahlavi in attacco : La seconda giornata del gruppo A dei Mondiali 2018 si conclude con l’incontro tra Uruguay ed Arabia Saudita, che potrebbe emettere due verdetti fondamentali per le sorti del girone. La Celeste infatti, reduce dalla vittoria in extremis sull’Egitto all’esordio, può staccare il biglietto per gli ottavi di finale in caso di vittoria nella partita odierna, e così facendo si qualificherebbe anche la Russia. sauditi costretti ...