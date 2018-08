«Un amore splendido» che piacerà alle signore

Stefano De Martino e Gilda D'Ambrosio : "Rapporto splendido - niente amore" : Non è ancora chiaro il legame tra Stefano De Martino e la fashion blogger, Gilda D'Ambrosio, avvistati, recentemte, in vacanza. A fare chiarezza sulla questione, che, in queste settimane bollenti, non sta facendo dormire gli italiani, è Gabriele Parpiglia che, ieri, ha risposto ad alcune domande dei fan. I due stanno assieme o no?:prosegui la letturaStefano De Martino e Gilda D'Ambrosio: "Rapporto splendido, niente amore" pubblicato su ...