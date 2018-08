Tutto pronto per la ' Fiera del Benessere'

A Petrosino Tutto pronto per la finale regionale del Cantagiro : Il 25 agosto, alle ore 21,00, in Piazza Biscione a Petrosino, avrà luogo la finale regionale del Cantagiro. Sul palco si esibiranno ventidue concorrenti , cantautori, interpreti, lirico-pop, , ...

Vuelta di Spagna - Tutto pronto per l’edizione 2018 : presentanti i roster della Uae Team Emirates e della Trek-Segafredo : Presentati i roster della Uae Team Emirates e della Trek-Segafredo: ecco i ciclisti delle due squadre che prenderanno parte alla Vuelta di Spagna 2018 Mancano appena due giorni all’inizio della 73ª edizione della Vuelta di Spagna. Con partenza da Malaga, la corsa spagnola si appresta a dare spettacolo, grazie anche alla presenza per l’Italia di Vincenzo Nibali. Dopo la presentazione del roster della Bahrain-Merida e del Team ...

Tutto pronto per Biumor : «Edizione dedicata a eroi e supereroi per un pubblico sempre più ampio» : Edilio Venanzoni Biumor celebra il '68 con l'estetica della politica Biumor è anche 'Philoshow': eroi e antieroi con l'omaggio a Vanzina E' l'ora dei fumetti: tre ospiti speciali a Biumor Biumor al ...

Home Festival 2018 - Tutto pronto per la nona edizione : L’estate sta finendo, ma è appena partito il conto alla rovescia per l’Home Festival 2018: la nona edizione, al via dal 29 agosto che fino a domenica 2 settembre proporrà al pubblico raccolto a Treviso (zona ex Dogana) circa duecento artisti e band nello spazio della “Casa”, una superficie di centomila metri quadrati che ospita, tra tante cose, anche sette palchi. L’HF18 è stata presentata con orgoglio dal founder Amedeo Lombardi «Questa ...

Quiliano - Tutto pronto per Agrigusta con al centro le produzioni locali : Un evento che si occupa della promozione del territorio e delle produzioni locali: tutto questo e molto di più è Agrigusta che si svolgerà a Quiliano il 30-31 agosto e l'1-2 settembre. Oltre alla ...

Invisibili : Tutto pronto per l'esordio a Palazzolo Acreide : ... la performance teatrale Invisibili e i suoi 8 personaggi misteriosi - e notturni - proseguono questa lunga estate di spettacoli e repliche in giro per il Val di Noto. Dopo i sold out a Noto tra le ...

Tutto pronto per il lancio di Aeolus - il satellite cacciatore di venti : rivoluzionerà le previsioni meteo : A seguito del rinvio nella giornata di ieri per per i forti venti in quota è ora Tutto pronto nella base europea di Kourou (Guyana Francese) per il lancio del cacciatore dei venti, il satellite Aeolus dell’Agenzia Spaziale Europea. La partenza è prevista alle 23:20 ora italiana, a bordo di un razzo Vega, costruito in Italia dalla Avio. Madrina speciale della missione e del 12° volo del lanciatore Vega, è l’astronauta italiana ...

Tutto pronto per l'edizione 2018 di 'La Vinaria' - corsa ciclostorica vintage : ... Serena Frediani, l'assessore al turismo del Comune di Lucca, Stefano Ragghianti, il consigliare incaricato allo sport del Comune di Porcari, David Del Prete, il direttore sportivo di Gs Cicli Carube,...

Beach Volley – Tutto pronto per le Kinderiadi Trofeo delle Regioni : Il torneo di Beach Volley giovanile in campo dal 26 al 29 agosto Il meglio del Beach Volley giovanile è pronto a scendere in campo a Porto San Giorgio: dal 26 al 29 agosto la cittadina marchigiana ospiterà la quindicesima edizione delle Kinderiadi Trofeo delle Regioni di Beach Volley, manifestazione nata nel 2004 nell’ambito del progetto “Kinderiadi” organizzato dalla Fipav e Kinder+Sport. La presentazione ufficiale delle Kinderiadi Trofeo ...

Laver Cup 2018 – Tutto pronto : annunciati i 6 componenti del Team Europe e del Team World : Annunciate ufficialmente le due squadre che prenderanno parte alla Laver Cup 2018: ecco i 6 componenti del Team Europe e del Team World I posti disponibili sono esauriti, i ranghi sono serrati, le due squadre sono al completo! Tutto pronto per la Laver Cup, il torneo a squadre che intratterrà il pubblico di Chicago dal 21 al 23 settembre. Sul sito ufficiale dell’evento sono state annunciati i 6 componenti delle due squadre: Team ...

Aferpi - nave in arrivo e Tutto pronto per la ripartenza del treno rotaie : Oggi e giovedì visite mediche per una quarantina di lavoratori. Si tratta di operai dell'ex area a caldo, da anni fuori dalla fabbrica

Tutto pronto a Loano per "Miss Riviera delle Palme" : Loano. A Loano è ormai Tutto pronto per la terza edizione di "Miss Riviera delle Palme", il concorso di bellezza organizzato dall'associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell'assessorato a ...

Mizuno Beach Volley Marathon : Tutto pronto per la 22ª edizione : 22ª edizione della Mizuno Beach Volley Marathon: il più partecipato evento Open della specialità nel mondo torna a Bibione. Attesi al secondo appuntamento stagionale oltre 3000 iscritti tra professionisti e appassionati Dopo l’esplosiva edizione di maggio, con 2.800 squadre iscritte, più di 12.000 atleti ed un totale di quasi 25.000 partecipanti, torna a settembre il secondo appuntamento della Mizuno Beach Volley Marathon. Il 14-15-16 ...

Atalanta - Tutto pronto per il Frosinone Testa - cuore e qualità - Segui qui la diretta : Atalanta-Frosinone di questa sera , ore 20,30 allo stadio, diretta tv sui canali 202 e 251 di Sky, , ultima gara del 1° turno della serie A 2018/19, si può leggere da tanti diversi punti di vista, ma ...