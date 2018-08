Tutti i record di Cristiano Ronaldo in un cartellone pubblicitario | la Nike omaggia CR7

Roma - meno corsa e più tiri di Tutti : ecco i record della prima giornata di campionato : Dopo un turno appena di campionato, la Roma ha già scalato la classifica delle statistiche. Secondo i dati pubblicati dal sito ufficiale della Lega Serie A, la squadra di Eusebio Di Francesco, nei ...

Ginnastica - Simone Biles regina dei record : Campionessa USA per la quinta volta - vince Tutti i titoli! Morgan Hurd a 6.5 punti : Simone Biles completa magnificamente il suo ritorno alle gare laureandosi Campionessa Nazionale per la quinta volta in carriera: dopo il poker firmato tra il 2013 e il 2016, la Reginetta della Polvere di Magnesio si riprende lo scettro che aveva lasciato lo scorso anno per osservare un periodo di riposo e diventa così la prima ragazza capace di imporsi per ben cinque volte nella gara statunitense più importante. A Boston la 21enne ha riscritto ...

Affluenza record e da guinness alla Sagra da Farnèdd’ con Tutti i ticket venduti : Castellaneta. Affluenza record e da guinness anche quest’anno alla ”Sagra da Farnèdd’ e dei Sapori di Puglia Città di Rodolfo

Real Madrid - il club dei record ha fatto 13! Ecco Tutti i primati da Guinness : U n dominatore si aggira per l'Europa. È il Real Madrid di Florentino Perez, da 3 anni padrone incontrastato della Champions League. Un ritorno al passato per il calcio del vecchio continente, che ...

Caldo record in Giappone - situazione critica : battuti Tutti i record - oltre 70.000 persone in Ospedale : Sono oltre 70mila le persone ricoverate negli ospedali Giapponesi negli ultimi tre mesi, a causa dell’ondata di Caldo che ha attraversato ed e’ ancora presente sull’intero arcipelago. Secondo i dati dell’Agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri, un totale di 71.265 individui hanno visitato gli ospedali per sintomi associati a colpi di calore, mentre ammontano a 138 le vittime accertate per il Caldo tra il 30 ...

L'esordio da record per i parlamentari di Lega e M5s : Tutti i presenti in aula : Maggioranza promossa per le presenze in Parlamento. I gruppi di Lega e M5s alla Camera risultano essere, infatti, i più presenti nelle votazioni in aula. È quanto risulta dai dati forniti dalla stessa Camera e relativi appunto alle presenze complessive da inizio legislatura - esattamente il 23 marzo - ad oggi. I numeri della Lega Nel dettaglio, è il gruppo della Lega ad aggiudicarsi il primato positivo delle presenze con ...

F1 - GP Ungheria 2018 : il circuito dell’Hungaroring ai raggi X - il record della pista e Tutti i numeri : Il circus della Formula Uno si trasferisce a Budapest per la dodicesima tappa della stagione 2018, che si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 luglio sul tracciato dell’Hungaroring. La pista ospita il GP d’Ungheria per la 33esima volta consecutiva, infatti la prima corsa di Formula 1 su questo tracciato risale al 1986, in cui risultò vincitore Nelson Piquet dopo un sorpasso spettacolare ai danni di Ayrton Senna. Ormai si può ...

Seconda edizione da record per Campus Party Italia : ecco Tutti i numeri dell'evento : Si è da poco conclusa la Seconda edizione del Campus Party Italia, che si è tenuta a Milano dal 18 al 22 luglio ed ha fatto registrare numeri a dir poco da record. Sono stante infatti oltre 10.000 presenze, quasi 2.50 le tende occupate stabilmente dai Campuseros, 350 gli speaker che si sono alternati sugli 8 palchi della manifestazione, e ancora oltre 300 partecipanti agli hackathon con 50mila euro di premi distribuiti ai vincitori.Si chiude ...

Calciomercato - Alisson da record : Tutti i portieri più costosi della storia : Archiviato il Mondiale in Russia, la finestra estiva di Calciomercato scrive una nuova pagina in materia di operazioni memorabili. È ufficiale il trasferimento di Alisson Becker , 25enne portiere ...

Mercato Roma - è fatta per Alisson al Liverpool : cifra pazzesca che batte Tutti i record dei portieri - un tesoretto incredibile nuovi innesti top : La Roma ha accettato l’offerta del Liverpool che ha deciso di fare follie per assicurarsi le prestazioni di Alisson Becker, 25 anni, portiere del Brasile e dei giallorossi ormai in partenza verso l’Inghilterra: 75 milioni di euro. Nell’anno in cui la Juventus ha acquistato dal Real Madrid il calciatore più forte del mondo per 100 milioni di euro, i 75 milioni per Alisson sono davvero una cifra incredibile. Mai nessun ...

Slam - trofei e record : Tutti i numeri di Novak Djokovic - : Dodici titoli dello Slam, di cui 4 consecutivi, 223 settimane trascorse al numero 1 del ranking. Tra i migliori per percentuale di vittorie. Sono solo alcune delle cifre del serbo, che dopo un periodo ...