: #Trump,uragano Lane:aiuteremo le Hawaii - CyberNewsH24 : #Trump,uragano Lane:aiuteremo le Hawaii - TelevideoRai101 : Trump,uragano Lane:aiuteremo le Hawaii - diabolikje : RT @cjmimun: Usa: uragano Lane, Trump dichiara stato emergenza per Hawaii -

"Il governo è totalmente impegnato ad aiutare lo Stato delleper i danni dell'".Così la Casa Bianca in una nota riferendo del colloquio tra il presidentee il governatore delle, David Ige. Sono 1.526 gli evacuati alle, dislocati in 36 strutture della Croce Rossa, secondo quanto reso noto dalla Fema, la protezione civile americana. Sull'isola sono già caduti 78 centimetri di pioggia per l'declassato a categoria 2 mentre il vento soffia a 270 chilometri all'ora(Di sabato 25 agosto 2018)