Trovato morto disperso sul Monte Nevoso

Incidenti in Montagna : Trovato morto l’uomo disperso sul Monte Nevoso : E’ stato rinvenuto senza vita il corpo dell’alpinista tedesco 52enne disperso da ieri pomeriggio sul Monte Nevoso (3.358 metri), in Alto Adige: è stato rintracciato in un canalone di un ghiacciaio nelle Alpi Pusteresi. Sono stati i compagni d’escursione a lanciare l’allarme quando durante la discesa ieri pomeriggio avevano visto precipitare il loro amico: le ricerche sono scattate immediatamente. Questa mattina il ...

Usa - bambino riTrovato morto nell'asciugatrice : per il padre è stato un incidente : E’ stato ritrovato privo di vita nell'asciugatrice della biancheria il sette agosto. La polizia di Virginia Beach Stati Uniti ha aperto un’inchiesta sul decesso di un bambino. Nella circostanza il padre [VIDEO] aveva riferito che si era trattato di un tragico incidente. Una versione che non aveva convinto del tutto le autorita' che ora vogliono vederci chiaro. Quando si è consumato il dramma il piccolo Brantley aveva finito di festeggiare da ...

Orrore nel Milanese - cane Trovato morto con una pietra al collo nel Naviglio a Cassina de’ Pecchi : Se n’è accorto il cane che portava a spasso, a Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano. Il cucciolo si è messo ad abbaiare in direzione del Naviglio della Martesana e il suo padrone ha subito capito il perché. In balia della corrente era riaffiorato nel corso d’acqua un meticcio di taglia media, ucciso e gettato lì non si sa da chi. Vicino alla ca...

Primiero - turista Trovato morto in fondo a un dirupo sul monte Vederna : Primiero. È stato ritrovato privo di vita il turista scomparso ieri nel Primiero. Carlo Bucci , 75 anni di Treviso, è stato individuato dai soccorritori questo pomeriggio in fondo ad un dirupo sul ...

Trovato morto il cacciatore di Villa Santina disperso in montagna : Tragico epilogo per la vicenda del cacciatore di 67 anni di Villa Santina - G.M. le sue iniziali -, riTrovato senza vita questo pomeriggio dopo ore di ricerche, a Forni Avoltri . E' stato Jack , l'...

Affoga nel lago di Lavarone : morto 51enne/ Ultime notizie - corpo riTrovato dopo sei ore di ricerche : Affoga nel lago di Lavarone: morto 51enne di Bologna, in vacanza con la famiglia. Ultime notizie, il corpo è stato ritrovato dopo sei ore di ricerche.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:52:00 GMT)

Dramma a Cefalù - 51enne Trovato morto in casa : indaga la polizia : Approfondimenti Anziano trovato morto in casa, l'autopsia esclude l'aggressione 31 dicembre 2017 Dramma a Cefalù: un cinquantunenne è stato trovato morto. A constatare il decesso i sanitari del 118 ...

Giovane 32enne di Crotone Trovato morto a Catanzaro - ipotesi overdose : di Redazione Crotone24news.it L'uomo di 32 anni era accasciato vicino alla sua auto. L'overdose di droga resta l'ipotesi più accreditata. Un uomo di 33 anni, A.R., originario di Crotone, è stato ...

Trovato morto un giovane di Novate : Trovato morto un 34enne di Novate Mezzola Le ricerche Dorian Antonelli, 34 anni di Novate Mezzola, era stato visto per l'ultima volta attorno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì alla Sagra di ...

Foggia - agricoltore Trovato morto col cranio fracassato. Ipotesi omicidio : Angelo Mancini, un agricoltore di 66 anni di San Marco in Lamis, è stato trovato morto nella sua azienda agricola. Noto come soggetto rissoso, potrebbe essere stato ucciso per vendetta. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Pesaro - uomo Trovato morto in casa : gli amici vedono il cadavere dalla finestra : Pesaro - Dramma nella giornata di Ferragosto in un'abitazione di via Nievo dove un'anziano di 72 anni è stato trovato morto in casa. A dare l'allarme alcuni conoscenti dell'uomo che dalla finestra al ...

Pesaro - uomo Trovato morto in casa : gli amici vedono il cadavere dalla finestra : Pesaro - Dramma nella giornata di Ferragosto in un'abitazione di via Nievo dove un'anziano di 72 anni è stato trovato morto in casa. A dare l'allarme alcuni conoscenti dell'uomo che dalla finestra al ...

Catanzaro - 33enne di Crotone Trovato morto in auto : Catanzaro - Un uomo di 33 anni, A.R., originario di Crotone, è stato trovato morto stamani all'interno della sua auto a Catanzaro.

Trovato morto in auto - ipotesi overdose : ANSA, - CATANZARO, 17 AGO - Un uomo di 33 anni, A.R., originario di Crotone, è stato Trovato morto stamani all'interno della sua auto a Catanzaro. Il decesso, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere ...