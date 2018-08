Trono Over Anna Tedesco | “Ecco perché non ho abbandonato Giorgio Manetti”

Uomini e Donne/ Tomas Fierro e Donatella Lopar - video : compleanno in amore per la coppia! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tomas Fierro e Donatella Lopar, la storia d'amore continua a gonfie vele. compleanno in armonia con video sui social! (Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani confessa : "Momenti difficili in estate - ecco chi mi è stato vicino" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani, difficoltà anche durante le vacanze: "Le mie amiche mi sono state vicine nei momenti di solitudine"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Marco Firpo torna dopo le operazioni al cuore? L'ammissione del cavaliere (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Marco Firpo pronto a tornare in studio dopo le operazioni al cuore! Il cavaliere torna a parlare di Gemma Galgani (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani "deve smetterla di farsi trattare male" : il consiglio inaspettato (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani pronta a tornare in studio tra grandi novità: arriva il consiglio di Daniela Rinaldi del pubblico(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tina Cipollari - l’ultimatum a Maria De Filippi : “O me o Giorgio Manetti” (Trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti nella bufera: anche Tina Cipollari contro il noto cavaliere per una motivazione ben chiara....(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:52:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Giorgio ferisce Gemma : "Nessuna possibilità di tornare insieme" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti nella bufera: anche Tina Cipollari contro il noto cavaliere per una motivazione ben chiara....(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:45:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Over : Tina Cipollari attacca Giorgio Manetti : Tina Cipollari contro Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne Dal 10 settembre per il quarto anno consecutivo potrebbe essere ancora lì tra il parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, il Cavaliere più ambito che aveva annunciato di voler lasciare il dating show che l’ha reso popolare. Ora il Gabbiano sembra aver cambiato idea e questo dietrofront, secondo il settimanale Nuovo, ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti vuole tornare - forti opposizioni dietro le quinte : ecco perché (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti vuole tornare in studio ma trova forti opposizioni dietro le quinte. ecco le indiscrezioni di Nuovo(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Marco Firpo del Trono Over : “Con Gemma ci siamo persi” : Marco Firpo del Trono Over di Uomini e Donne parla di Gemma Galgani Dopo il costretto allontanamento dal parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne per seri problemi personali e di salute, Marco Firpo sta meglio. L’ex fiamma di Gemma Galgani ha dovuto affrontare una lunga e rischiosa operazione al cuore, dopo il primo intervento subito nell’estate 2017 e del quale aveva fatto appena un accenno Maria De Filippi a Uomini e ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari e Gemma - sorprese in arrivo : le rivelazioni dell'opinionista (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari e Gemma Galgani: cosa accadrà nella nuova edizione? Ecco le rivelazioni della bionda opinionista(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Trono Over - Marco Firpo operato al cuore : “Ho rischiato di morire - con Gemma non c’è più trasporto” : Uomini e Donne Trono Over: che fine ha fatto Marco Firpo e come sta oggi dopo l’operazione al cuore Da tempo Marco Firpo è sparito dal Trono Over di Uomini e Donne. Qualche mese fa l’ex fidanzato di Gemma Galgani ha dovuto affrontare una lunga e rischiosa operazione al cuore. Il ligure ha rischiato di […] L'articolo Trono Over, Marco Firpo operato al cuore: “Ho rischiato di morire, con Gemma non c’è più ...

Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio "torneranno in studio e avranno un nuovo ruolo!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti e Gemma Galgani torneranno nel programma di Canale 5 ma potrebbero avere un ruolo tutto nuovo(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio "si sono visti" : corre il gossip e la dama reagisce così (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti e Gemma Galgani si sono rivisti in questi giorni? L'indiscrezione sul web corre, ma la dama silenzia...(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 07:05:00 GMT)