“Travolto da un camion’’ Politica italiana sotto choc | addio al volto noto

(Di venerdì 24 agosto 2018) Trae ucciso da un mezzo della nettezza urbana, Emiddio Novi, 72 anni ex senatore di Forza Italia. Il fatto è accaduto in mattinata in Piazza XX Settembre a Sant’Agata di Puglia, nel foggiano, paese d’origine del politico. Pare che il conducente del mezzo stesse effettuando una manovra in retromarcia e non si sia accorto della presenza del politico travolgendolo. Emiddio Novi è morto sul colpo, inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario intervenuto sul luogo della tragedia. In piazza XX Settembre stanno operando i carabinieri del paese dei Monti Dauni. Da primi accertamenti l’autista del mezzo risulta negativo all’alcool test. Del caso sono stati informati i magistrati della procura della Repubblica di Foggia; non è escluso che nelle prossime l’autista possa essere indagato per omicidio colposo. ”Un grande lutto per la ...