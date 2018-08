Genova - Toninelli contro Autostrade : 'Tragedia evitabile - valuteremo se nazionalizzare' : Un'azione che, al tempo stesso, risolleva l'economia, genera tanti posti di lavoro e rende il Paese più competitivo. E questo è l'obiettivo principale del mio mandato', conclude. Toninelli: A TUTTI ...

The Good Doctor - episodio speciale doppio (rinviato causa Tragedia di Genova) in onda il 21 agosto : anticipazioni : doppio episodio per The Good Doctor in onda in prima serata su Rai1 martedì 21 agosto. L’11esima e 12esima puntata della prima stagione della serie medical erano previste in programmazione per il 14 agosto, ma sono state rinviate alla settimana seguente per lasciar spazio ai programmi di approfondimento sulla tragedia che ha colpito Genova col crollo del ponte Morandi. Proseguono quindi martedì 21 agosto su Rai1 con Un difficile distacco ...

Tragedia di Genova : risvolti politici : Nella girandola dei servizi e delle mille, mille e mille parole spese sul tragico incidente di sabato 14 Agosto, ci si è potuti formare un’opinione, più o meno motivata, più o meno sicura di quelle che sono le cause, le responsabilità; e di certo le indagini, con le loro tempistiche pensose, riusciranno a chiarire totalmente il quadro. Parlare ulteriormente della drammaticità di un fatto che ancora non finisce di turbare e di ...

Ponte Morandi : l'ironia macabra di Charlie Hebdo sulla Tragedia di Genova : L’ironia macabra di Charlie Hebdo si abbatte sul crollo del Ponte Morandi di Genova. sulla copertina del periodico satirico francese campeggia una vignetta che mostra il Ponte Morandi spezzato con un’auto appena precipitata tra le macerie e un immigrato che spazza i detriti dal suolo: "Costruito dagli italiani pulito dai migranti" è il commento che correda la vignetta.Si apre così il numero 1361 del settimanale satirico, divenuto famoso in ...

Tragedia di Genova : monitoraggio di ponti e viadotti a rischio - principi e metodi : Giampiero Petrucci, geologo ed esperto di monitoraggio, ex Supervisore del monitoraggio del Ponte sul Po a Piacenza relativo alla linea ferroviaria di Alta Velocità, ci aiuta a capire scopi e finalità di un corretto monitoraggio strutturale. La Tragedia di Genova ha portato alla ribalta un fenomeno ben noto nell’ambito degli addetti ai lavori. La pessima situazione di numerosi ponti e viadotti italiani dal punto di vista della ...

L’antieuropeismo sfrutta anche la Tragedia di Genova : Dopo il crollo del ponte Morandi, Matteo Salvini si è scagliato contro l’Unione. Gli antieuropeisti amano presentarsi come nemici delle élite, ma spesso non dicono nulla di nuovo. Leggi

Genova - la testimonianza di Silvia : 'È stata una strage - non una Tragedia. L'hanno voluto' : La testimonianza di Silvia Vieri sopravvissuta al crollo del ponte Morandi a Genova: 'Abbiamo visto il ponte collassare su se stesso. Eravamo a 40 metri. La macchina davanti a noi è rimasta ...

La Tragedia di Genova? "Tutta colpa degli ambientalisti" : È tutta colpa degli ambientalisti. Nel trionfo forse inevitabile di superficialità e disinformazione (più o meno innocenti) che ha attraversato i commenti alla tragedia di Genova letti su giornali e social, questa è una "perla" persino surreale: gli ambientalisti nemici del progresso che dicono no a ogni nuova infrastruttura, dunque corresponsabili dello stato di insicurezza e arretratezza nel quale versa il sistema ...

Crollo del ponte a Genova : dopo la Tragedia circolano in rete numerose fake news : L'improvviso ed inaspettato Crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto, che ha portato via numerose vite, ha indignato ed addolorato tutta l'Italia che si è stretta nel dolore e nel cordoglio ad amici e familiari delle vittime. La tragedia è stata seguita e commentata da gente comune e politici anche in gran parte sui maggiori social network. Proprio qui negli ultimi giorni hanno cominciato ad apparire e ad essere condivise da ignari utenti ...

Dal crollo di Genova alla Tragedia del Pollino : il napoletano piange le sue vittime di un'estate crudele : La provincia di Napoli continua a piangere lutti in questa estate calda e crudele. Dopo la tragedia di Genova - costata la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco, una ragazza di Somma Vesuviana e un uomo di Casalnuovo - è la natura a causare perdite al territorio. L'azzurro del cielo, simboleggiando contraddizione tra l'armonia universale e il dolore delle vite spezzate, si fa nero e porta via altre tre persone originarie della ...

