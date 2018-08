Toti | «Presto la demolizione del ponte»

Ponte Morandi - Toti : Presto abbattuto : Dimissioni e revoche nella Commissione Ispettiva del Ministero. Lascia Brencich, revocato dal ministro Toninelli il presidente Ferrazza

Ponte Morandi - paura per il pilone corroso. Toti : abbattere tutto al più presto |video «Com’è crollato» : l’inchiesta : Il provveditore alle opere pubbliche ha consegnato la sua valutazione sullo stato di ciò che resta del viadotto. Il presidente della Regione: «Si decida per l’abbattimento o la messa in sicurezza»

Ponte - il moncone est è pericolante. Toti : 'Abbattere al più presto' : Nuovo allarme a Genova per il moncone est del viadotto Morandi ancora in piedi. Questa mattina gli operai e i Vigili del fuoco che erano in zona hanno dovuto interrompere le operazioni per i forti ...

Toti : "Abbattere il ponte al più presto" : 16.40 "Sono d'accordo con il sindaco e ho sentito più volte anche il procuratore Cozzi, bisogna puntare all'abbattimento nel più breve tempo possibile di tutto quello che rimane del ponte Morandi,una brutta carcassa e un brutto simbolo". Lo afferma il governatore della Liguria Giovanni Toti al Meeting di Rimini. "Ho mandato un sollecito che potrebbe trasformarsi in un ingiunzione a società Autostrade per procedere intanto alla messa in ...

Ponte - moncone est pericolante. Toti : «Abbattere al più presto» : Nuovo allarme a Genova per il moncone est del viadotto Morandi ancora in piedi. Questa mattina gli operai e i Vigili del fuoco che erano in zona hanno dovuto interrompere le operazioni per i forti...

Ponte - moncone est pericolante. Toti : 'Abbattere al più presto' : Nuovo allarme a Genova per il moncone est del viadotto Morandi ancora in piedi. Questa mattina gli operai e i Vigili del fuoco che erano in zona hanno dovuto interrompere le operazioni per i forti ...

GENOVA - MIT : “PONTE PERICOLANTE - INTERVENIRE”/ Ultime notizie - Toti : “demolire Morandi al più presto” : GENOVA, scricchiolii ponte Morandi: "è PERICOLANTE, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:40:00 GMT)