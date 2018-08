optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Torna #TerenceHill in #UnPassodalCielo? #DonMatteo si ferma per Pietro Thiene - _diana87 : RT @OptiMagazine: Torna #TerenceHill in #UnPassodalCielo? #DonMatteo si ferma per Pietro Thiene - _diana87 : Torna Terence Hill in Un Passo dal Cielo? Don Matteo si ferma per Pietro Thiene - OptiMagazine : Torna #TerenceHill in #UnPassodalCielo? #DonMatteo si ferma per Pietro Thiene -

(Di venerdì 24 agosto 2018)in Undal? Secondo le ultime indiscrezioni, l'attore abbandonerà momentaneamente i panni di Donper riprendere quelli dinella quinta stagione della fiction Rai. Il settimanale Spy aveva spiegato come le riprese della dodicesima stagione della serie sul parroco di Spoleto sarebbero slittate da settembre al prossimo anno per vari impegni con altri progetti di Lux Vide - casa di produzione di Don. Quindi sembra proprio che Don12 vedrà la luce solo nel 2020.Sul settimanale si legge la condello stop per la fiction, afndo: "Le riprese della prossima stagione non inizieranno prima di maggio 2019, sempre a Spoleto." E poi arriva lo scoop: "Quest’annonon indosserà la tonaca da prete, ma le vesti del guardiaboschi per la fiction Undal".ha lasciato la fiction ambientata a San ...