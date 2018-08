Torino | pista tedesca per Ljajic | c' è l' ok

Torino - Mazzarri ha trovato un grande centrocampista : che esordio per Meite : esordio boom per il centrocampista Meite, importante innesto per il Torino. Si è conclusa la prima giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato qualche sorpresa ma anche molte certezze. Una partita che ha regalato grande spettacolo è stata sicuramente quella tra Torino e Roma, ottima prestazione per la squadra di Walter Mazzarri, partita che sembrava indirizzata verso il pareggio, poi l’invenzione del giovane Kluivert ...

Milan - ceduto un centrocampista al Torino : Emir Murati lascia il Milan . Come riferisce Sky Sport , è fatta per il passaggio del centrocampista classe 2000 al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Torino - Mazzarri può sorridere : ecco il nuovo centrocampista : 1/8 Marco Bucco/LaPresse ...

Torino - aggredita atleta azzurra Osakue : pista razzismo : "Andrò a Berlino" "Provo tanta rabbia, ma andrò a Berlino - ha assicurato Daisy Osakue, raggiunta all'ospedale dai cronisti de La Stampa . - Due giorni senza allenamento, poi mercoledì mattina un ...

Torino - vicino un centrocampista dell'Empoli : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Rade Krunic , centrocampista dell' Empoli , sarebbe sempre più vicino al Torino . Il percorso inverso lo dovrebbe fare invece Acquah .

Empoli - ad un passo un centrocampista del Torino : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l' Empoli è ad un passo da Afriyie Acquah , centrocampista del Torino . La trattativa per il ghanese è in fase di definizione.

La prima finta di Cristiano Ronaldo spiazza tutti. Atterraggio top secret e depistaggi : il primo giorno di CR7 a Torino : Passo e doppio passo, finta e contro finta, come in campo così nella vita quotidiana. Cristiano Ronaldo spiazza tutti, tifosi e giornalisti, e arriva a Torino un giorno prima del previsto. Alle 17.41, mentre la Francia iniziava la sua trionfale avanzata verso la Coppa del Mondo, il portoghese ne ha approfittato per atterrare all'aeroporto Caselle, in gran segreto, con un jet privato. E non solo: di comune accordo con Sagat, la ...

Calciomercato Torino - altra mossa a sorpresa : ecco il centrocampista : Calciomercato Torino – Il Torino non sta a guardare, nuova importante mossa del presidente Cairo che si riscatta dopo il no dell’esterno Bruno Peres, movimento importante per il centrocampo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in casa granata c’è fiducia per l’arrivo di Rade Krunic, si tratta di un centrocampista classe 1993 di proprietà dell’Empoli, contatti positivi nelle ultime ore, il cartellino ...

Torino - per il centrocampo la nuova pista è l'italo-argentino Battaglia : Torino - Un nome nuovo per il centrocampo del Toro: Rodrigo Battaglia , argentino con passaporto anche italiano, 26 anni, l'uomo forte dello Sporting Lisbona che si è svincolato dal club portoghese e, ...