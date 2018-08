Torino | Cairo | Questo Toro mi piace Iago Falque non si tocca

sfida vera tra le Primavera di Torino e Milan - i rossoneri in finale al Memorial Mamma Cairo : Le speranze di domani in scena al 6° Memorial Mamma Cairo. E' sfida vera e a tratti spettacolare tra le Primavera di Torino e Milan che come di consueto hanno aperto il trofeo che si disputa a due ...

Burdisso : 'Cairo mi ha detto che farà un grande Torino' : TORINO - Sulle colonne dell'edizione odierna di 'Tuttosport', l'intervista esclusiva a Nicolás Andrés Burdisso , difensore argentino di 37 anni, ex di Boca Juniors, Inter, Roma, Genoa e, nella scorsa ...

Trofeo Mamma Cairo 2018 con Juve - Inter - Milan e Torino : Sforzatevi un attimo a non chiamarlo calcio d'agosto. E i motivi possono essere tanti: prima di tutto, perché sarà l'esordio stagionale della Primavera di Federico Coppitelli, rinforzata da 14 volti ...

Zaza al Torino / Ultime notizie - Cairo : "Seguivamo da tempo il bomber del Valencia" : Zaza al Torino, Ultime notizie: la società granata ha beffato la Sampdoria che aveva le mani sul calciatore, l'attaccante lucano arriva dal Valencia in prestito con obbligo di riscatto(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 00:38:00 GMT)

Torino - ecco Aina. Cairo : 'È un giovane ambizioso' : Torino - Il Torino ha ufficializzato l'arrivo dal Chelsea , in prestito con diritto di riscatto, del 21enne terzino inglese Ola Aina . 'Per il nostro organico che già annovera esterni di qualità e ...

Torino - Cairo alza l'offerta per Krunic : Torino - Nelle trattative più lunghe del mondo il Toro di Cairo si trova perfettamente a suo agio da molti anni, ormai: mettiamola così, con un filo di ironia. Il minimo sindacale, a questo punto. Anche per il prestito gratuito di Ola Aina i ...

Torino - il ‘bluff’ di Cairo sulle prossime mosse di mercato : Torino, Cairo ha parlato negli ultimi giorni di alcune trattative del club granata, bluffando però in qualche caso… Torino, Cairo sotto sotto bluffa. Il patron del club granata ha sempre dichiarato di non trattare Simone Zaza, una piccola bugia che in chiave mercato ci sta. In realtà l’affare c’è eccome, il calciatore vorrebbe tornare in Italia ed il Torino vorrebbe affiancarlo a Belotti creando una coppia da gol ...

Torino - caso Niang? Ecco le indicazioni del presidente Cairo : Il Torino ha vinto in amichevole contro il Nizza grazie alla rete di Belotti ma non è passata inosservata l’assenza dell’attaccante Niang, Ecco le indicazioni del presidente Cairo: “Non ho parlato con il Nizza, non conosco nemmeno i suoi dirigenti, oggi Niang non era presente perché indietro di condizione, essendo tornato ad allenarsi da poco”. Sul mercato: “Abbiamo tempo fino al 17 agosto, vedremo. Petrachi ...

Torino - l’agente di El Shaarawy gela la società di Cairo : “le possibilità che vada in granata sono pari a zero” : Il fratello-agente di Stephan El Shaarawy ha sottolineato come sia impossibile un trasferimento al Torino Il futuro di Stephan El Shaarawy sarà con la Roma, è questo quanto si evince dalle parole del fratello-agente Manuel, intervistato ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com. ALFREDO FALCONE Eusebio Di Francesco stima e non poco l’italo-egiziano, che ha deciso di giocarsi le sue carte in maglia giallorossa: “lui a Roma è felice e ...

Torino - Cairo torna a parlare del “grigio” calciomercato : Mazzarri si dovrà arrangiare : Torino, il patron Urbano Cairo ha nuovamente sottolineato i propri sforzi sul mercato per riscattare alcune pedine granata Il presidente del Torino Cairo è tornato a parlare di calciomercato. I granata sembrano non essere cambiati molto rispetto alla scorsa deludente stagione, ma a quanto pare non si muoveranno molto nelle ultime settimane di calciomercato. Cairo a Skysport ha infatti fatto il punto sulle mosse granata: “Abbiamo ...

Torino - Cairo : 'Dobbiamo vincere il derby con la Juve' : A Sky Sport il presidente del Torino Urbano Cairo , nel corso della presentazione del calendario della Serie A, si è espresso sul derby contro la Juventus: 'Il 16 dicembre lo affronteremo in casa, speriamo ...

Torino - Cairo : “El Shaarawy? Abbiamo tante punte” : “El Shaarawy è un regalo che rischi di non aprire”. Cosi il presidente del Torino, Urbano Cairo, risponde a chi gli chiede se intende fare un regalo ai tifosi acquistando l’attaccante romanista. “Dobbiamo fare una squadra adatta al nostro mister, il quale mi ha detto di non prendere nuovi attaccanti”, aggiunge Cairo, a margine della presentazione della nuova Lettura. Quanto alla petizione online di un gruppo ...

Torino - quale futuro per Adem Ljajic? Ed El Shaarawy? Risponde (schietto) il presidente Cairo : Adem Ljajic ed il suo futuro stanno tenendo banco in queste ore in casa Torino, il patron Cairo ha spiegato la situazione “Ljajic? Siamo felici di tenerlo, ha fatto un buon campionato, non vedo perché dovremmo privarci di lui”. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, taglia corto in merito alla possibile cessione di Adem Ljajic. Il calciatore serbo resterà ai granata, ha dichiarato il patron durante la presentazione del nuovo ...

Torino - sul web nasce una petizione per convincere Cairo a vendere la società : e a liberare il mondo granata dalla Sua presenza , ormai palesemente non più gradita, non più voluta, non più sopportabile'. C'È ANCHE UNA petizione PRO Cairo - Sono questi i punti salienti della ...