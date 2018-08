Torino | attacco bollente | tutte le sfide di Mazzari

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - la decisione della dirigenza per l’attacco : Calciomercato Torino – Il campionato del Torino è iniziato con una sconfitta, una buone prestazione comunque per la squadra di Walter Mazzarri nella gara contro la Roma. Il Calciomercato si è concluso alla grande per i granata e con gli arrivi del centrocampista Soriano e dell’attaccante Simone Zaza. Ma ancora non è finita, alcuni campionati sono ancora aperti e potrebbero concretizzarsi operazioni in uscita. Nelle ultime ore sono ...

Torino - attacco ‘atomico’ : Belotti-Zaza e ‘riserve’ di lusso - è una squadra da primi posti : Il giudizio è cambiato in poche ore: da flop a top. Ultimo giorno pazzesco per il Torino che si candida ad essere grande protagonista della prossima stagione, Walter Mazzarri può contare su una squadra forte in ogni reparto ma in particolar modo in attacco. Il centrocampo è stato completato con l’arrivo di Soriano, un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, bene anche la difesa principalmente con Izzo. E poi c’è il ...

Calciomercato Torino - si lavora ad uno scambio in attacco : Calciomercato Torino – Il Torino è alla ricerca di nuovi rinforzi da consegnare al tecnico Walter Mazzarri ma il tempo stringe ed il presidente Cairo non può più temporeggiare. Sono stati annunciati almeno due colpi, uno dovrebbe essere un attaccante da affiancare al Gallo Belotti, l’identikit era stato svelato già da diverso tempo su CalcioWeb e porta il nome di Simone Zaza. Adesso arrivano nuove conferme, con il Valencia si ...

Il Torino prepara il via vai in attacco : le richieste di Mazzarri e le cessioni illustri : Torino che, con il nuovo modulo stabilito da mister Mazzarri, si appresta a muoversi sul mercato alla ricerca di un tassello in attacco Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha dichiarato che il calciomercato granata è ancora all’85% del proprio “cammino” estivo. I granata infatti, con il cambio di modulo imposto da Mazzarri, devono puntellare la rosa per adattarla ai voleri del tecnico. Si passerà al 3-5-2, con qualche ...