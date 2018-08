Top Gun 2 | nuovi ingressi nel cast

Tutti gli uomini di Top Gun 2 - da Tom Cruise a Ed Harris e Jon Hamm : A poche settimane dall’inizio delle riprese, si scoprono sempre più dettagli del cast di Top Gun 2, per ora indicato anche come Top Gun: Maverick. Il sequel del film cult di Tony Scott sarà diretto da Joseph Kosinski (Oblivion) e, neanche a dirlo, prevede il ritorno di Tom Cruise e Val Kilmer nei ruoli originari dei piloti Pete “Maverick” Mitchell (diventato ormai istruttore) e di Tom “Iceman” Kazinsky. Nelle ultime ...

Nostalgia canaglia - 33 anni dopo Tom Cruise è ancora il volto di Top Gun : Nostalgia canaglia. Non solo in tv. Anche al cinema. Anche per le star planetarie. A cedere, o spingere, al richiamo di un ritorno al futuro in chiave di sequel di un proprio hit molto passato, questa ...