Tina Cipollari ingrassata? L' amica svela la verità foto

Tina Cipollari potrebbe lasciare Uomini e Donne : Secondo molte riviste e siti di gossip Tina Cipollari avrebbe posto un aut aut a Maria De Filippi. Tina avrebbe messo la conduttrice di “Uomini e Donne” davanti ad un bivio: o lei o Giorgio Manetti. La Cipollari non sarebbe più disposta ad accettare l’uomo in trasmissione, tanto da aver chiesto, insieme a Gemma Galgani che l’uomo abbandoni il trono perché secondo le due Donne sarebbe interessato solo alla visibilità del ruolo, e non ...

Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani a Temptation Island : Gemma Galgani e lo sbarco a Temptation Island: la parodia di Tina Cipollari Sarà stato forse il clima festoso di fine stagione televisiva, proprio come l’ultimo giorno di scuola, a sotterrare l’ascia di guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani dopo mesi e mesi di forti litigi. La nuova edizione di Uomini e Donne partirà ufficialmente lunedì 10 settembre alle 14.45 su Canale 5 ma le registrazioni inizieranno mercoledì 29 agosto per ...

Tina Cipollari è incinta?/ "Ecco il vero perché dei chili in più" : parla un'amica dell'opinionista : Ancora gossip intorno a Tina Cipollari: l'opinionista di Uomini e Donne è stata beccata in una serie di atteggiamenti sospetti che farebbero pensare a una gravidanza.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:31:00 GMT)

Uomini e Donne : smentita la gravidanza di Tina Cipollari : Tina Cipollari: la verità sulla presunta gravidanza prima di Uomini e Donne Da qualche tempo a questa parte, le riviste di gossip non fanno altro che parlare di una presunta gravidanza di Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne, secondo le recenti indiscrezioni, sarebbe in dolce attesa dal suo nuovo compagno, il ristoratore Vincenzo. Beh, la notizia si è rivelata essere totalmente falsa. A confermarlo ci ha pensato una delle ...

Tina Cipollari ingrassata : un’amica svela il vero motivo dei chili in più FOTO : Uomini e Donne: perché Tina Cipollari è ingrassata? No, non è incinta Dopo la fine dell’ultima edizione di Uomini e Donne, Tina Cipollari è apparsa con qualche chilo in più. Le forme della Vamp sono diventate più morbide, tanto che qualche settimana fa qualcuno ha parlato di una probabile quarta gravidanza. Una fake news prontamente […] L'articolo Tina Cipollari ingrassata: un’amica svela il vero motivo dei chili in più FOTO ...

Tina Cipollari verso l’addio a Uomini e Donne? L’ultimatum a Maria De Filippi : “O me o Giorgio Manetti” : “Scegli, o me o Giorgio Manetti“: secondo molte riviste di gossip è questo l’ultimatum lanciato da Tina Cipollari a Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne. A quanto pare, la Cipollari non sarebbe più disposta ad accettare l’uomo in trasmissione, tanto da aver chiesto, insieme a Gemma Galgani che l’uomo abbandoni il trono perché – secondo loro – sarebbe interessato solo alla visibilità del ruolo, ...

Uomini e Donne - Trono Over : Tina Cipollari attacca Giorgio Manetti : Tina Cipollari contro Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne Dal 10 settembre per il quarto anno consecutivo potrebbe essere ancora lì tra il parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, il Cavaliere più ambito che aveva annunciato di voler lasciare il dating show che l’ha reso popolare. Ora il Gabbiano sembra aver cambiato idea e questo dietrofront, secondo il settimanale Nuovo, ...

Antonio Zequila : “Voglio corteggiare Tina Cipollari a Uomini e Donne!” : L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è stato intervistato da Novella 2000. Il picco della popolarità televisiva per Antonio Zequila arrivò con la partecipazione alla terza edizione de L’Isola dei Famosi durante la quale ricevette lo storico appellativo di “Er Mutanda”. Successivamente, arrivò la famosa sfuriata in diretta televisiva, su Rai 1, durante una puntata di Domenica In, all’indirizzo di ...