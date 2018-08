Tifoso Roma condannato per gli scontri di Liverpool Due anni e mezzo a Daniele Sciusco

Champions : scontri a Liverpool - Tifoso della Roma condannato a 2 anni e mezzo di carcere : Il tifoso della Roma Daniele Sciusco è stato condannato a Liverpool a due anni e mezzo di carcere per gli incidenti scoppiati vicino allo stadio della città inglese in occasione della semifinale di Champions League del 24 aprile. Ne danno notizia alcuni media locali. In quegli incidenti rimase gravemente ferito il tifoso irlandese Sean Cox anche se, ricordano il Daily Star, Sciusco non ebbe alcuna responsabilità diretta nel suo ferimento. ...

Roma - la prima senza Zampa : "Torno allo stadio da Tifoso" : La Roma perde la sua voce simbolo, le sue urla e le sue emozioni, Carlo Zampa , "The Voice of Rome" così soprannominato dai suoi affezionati fan, non potrà più commentare le partite della Roma. Dopo ...

Uscito dal coma Sean Cox - il Tifoso aggredito da ultrà romanisti : Dopo tre mesi d'ospedale è finalmente Uscito dal como Sean Cox, il tifoso del Liverpool che fu aggredito da alcuni ultà romanisti prima della semifinale di andata di Champions League che si disputò lo ...

Calcio : Sean Cox fuori dal coma. Il Tifoso del Liverpool era stato aggredito da alcuni supporter della Roma prima del match di Anfield : Non fu certo una notte da ricordare quella del 24 aprile, a precedere l’andata delle semifinali di Champions League tra Liverpool e Roma ad Anfield. Sean Cox, tifoso dei Reds, subì un’aggressione da parte di alcuni supporter giallorossi e a lungo fu in pericolo di vita. Nella tarda serata di ieri la liete notizia: il 53enne è uscito dallo stato comatoso in cui si trovava ed è vicino all’essere dichiarato fuori pericolo. Da fine ...

La Roma vara il codice del Tifoso : no a insulti e manifestazioni razziste anche sui social : A partire dalla prossima stagione la Roma adotterà un regolamento rivolto ai propri tifosi seguendo così le nuove norme della giustizia sportiva della Figc introdotte in seguito alla firma del ...