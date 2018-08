The Resident 2 | cast | news e promo VIDEO

Offende il presidente Xi - Cina censura film Winnie The Pooh : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump incontra Theresa May - la protesta dei cittadini : un baby Presidente gonfiabile vola sul Parlamento inglese : Mentre Donald Trump è impegnato in un incontro con la prima ministra inglese, Theresa May, fuori dal Parlamento è stata organizzata una protesta contro il Presidente degli Stati Uniti, che nei giorni aveva detto di non sentirsi il benvenuto nel Regno Unito, salvo poi fare marcia indietro: "Ci sono molte persone, qui, che mi vogliono bene". A poca distanza dal Palazzo di Westminster, è stato posizionato un baby Trump ...

Therese Frösch nuova presidente di Helvetas