TG4 | l’edizione diurna pronta a cambiare orario

(Di venerdì 24 agosto 2018) Gerardo Greco La nuova era è iniziata. Primo grande passo immediatamente visibile del nuovo TG4 targato Gerardo Greco sarà un cambio d’. Possiamo anticiparvi che per l’edizionedel telegiornale di Rete 4 il progetto è quello di posticipare l’inizio di trenta minuti. Dalle 11.30 si passa alle 12. Unin cui la platea comincia ad aumentare e che porterà il TG4 a scontrarsi con l’edizione del TG3 delle 12, che viaggia su buoni risultati d’ascolto intorno al 9-10% di share. Si sceglie, dunque, una via più difficile ma se si vuole comunicare il presidio sulle notizie e sull’informazione è quanto meno auspicabile che l’edizione meridiana non venga trasmessa prima di mezzogiorno, come avviene attualmente. La decisione non è stata ancora ratificata ma l’ufficialità potrebbe arrivare già il prossimo lunedì. La variazione ...