Terremoto Molise | 755 interventi Vigili del Fuoco

Terremoto Molise : riaperta al traffico la SS647 Bifernina : Riaperto al traffico il tratto di strada sulla SS647 “Bifernina” chiuso a seguito delle scosse di Terremoto degli ultimi giorni in Molise: lo ha dichiarato all’ANSA il presidente della Regione, Donato Toma, al termine del vertice tenutosi in Prefettura a Campobasso questa mattina. L'articolo Terremoto Molise: riaperta al traffico la SS647 Bifernina sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Molise - il sismologo : “Noi cittadini dobbiamo prepararci a salvare le nostre vite se non ci pensa lo Stato” : “L’Appennino è fortemente sismico, se non ci pensa lo Stato a prepararsi, è bene che noi stessi cittadini ci prepariamo a difendere le nostre vite“. Così il sismologo Antonio Moretti, sulla propria pagina Facebook all’indomani dell’ultima scossa di Terremoto che qualche giorno fa ha scosso il Molise e non solo. “La crisi sismica attuale – spiega Moretti – è focalizzata su di una struttura ...

Terremoto Molise - Borrelli : “Chiederò lo stato di emergenza”. A Montecilfone “il serbatoio d’acqua instabile - da abbattere” : Dopo la paura per il Terremoto del 16 agosto e le successiva scosse, i Comuni molisani – dove non è svanito il ricordo del sisma di San Giuliano del 2002 – stanno facendo i conti con le conseguenze della scia sismica che sta interessando la provincia di Campobasso. Strade bloccate, lunghe attese per smaltire le centinaia di richieste di controlli alle abitazioni, edifici interdetti perché pericolanti – “come la nostra ...

Terremoto - il premier Conte chiama Toma : "Il Governo vicino al Molise" : Il presidente del Consiglio ha parlato a telefono con il governatore e con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, oggi nelle zone terremotate. Attesa per la proclamazione dello stato di ...

Terremoto - l'allarme di Borrelli : «In Molise possibili scosse molto più forti» : Il Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, oggi al Coc di Montecilfone (Campobasso) per un incontro con il sindaco, Franco Pallotta, i tecnici e le istituzioni locali, lancia un...

Terremoto Molise : “La Bifernina riapre prima di lunedì” : I viadotti della Bifernina potrebbero riaprire prima della prossima settimana. Lo conferma il Presidente della Regione Molise Donato Toma. “Sul viadotto domani mattina in Prefettura avremo un tavolo con il Prefetto in cui l’Anas comunicherà i risultati delle verifiche – ha spiegato il Governatore -. Ad oggi non ho avuto comunicazione di particolare criticità. Spero prima di lunedì in una riapertura”. I due viadotti della ...

Terremoto Molise - Borrelli : le scosse lungo la costa garganica su una faglia diversa : “Le scosse di ieri lungo la costa garganica non credo siano della stessa faglia di quella del Basso Molise. Le faglie sono vicine e ce ne sono tante. C’e’ in atto uno sciame sismico e si e’ accentuato agli inizi di agosto e ci auguriamo che finisca quanto prima“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, Capo della Protezione civile, al termine della visita nei paesi interessati dallo sciame simico in Molise, in riferimento ...

