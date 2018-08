Terremoto | Di Maio visita la zona rossa di Accumoli

Terremoto AMATRICE : 2 ANNI FA SISMA IN CENTRO ITALIA/ Ultime notizie : Di Maio "staremo tra i cittadini” : TERREMOTO AMATRICE, fiaccole nella notte a due ANNI di distanza. Ultime notizie, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e il ministro del lavoro Luigi Di Maio, presenti(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:01:00 GMT)

Amatrice e Arquata del Tronto - Conte e Di Maio alle veglie per i due anni dal Terremoto : Il Centro Italia ricorda le vittime del violento terremoto che due anni fa fece circa 300 morti. veglie ad Arquata del Tronto e ad Amatrice, presenti rispettivamente Conte e Di Maio. alle 3.36 il ricordo delle vittime, con la lettura dei nomi e i rintocchi di campana. L'articolo Amatrice e Arquata del Tronto, Conte e Di Maio alle veglie per i due anni dal terremoto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto 2016 - il ricordo di Amatrice e Arquata. Conte e Di Maio alle fiaccolate : Notte di dolore e commemorazione nel Centro Italia, colpito due anni fa dal devastante sisma Terremoto 2016, cinque cose da sapere Terremoto 2016, la commemorazione ad Arquata. Fiaccolata con Conte "...

Terremoto - centinaia in corteo con le fiaccole - in prima fila Luigi Di Maio : centinaia le persone in corteo nella notte ad Amatrice verso il monumento memoriale delle vittime del Terremoto. Ad aprire il corteo il vice premier Luigi Di Maio, con indosso la felpa di...

Terremoto Ischia : Di Maio - ora avete governo amico : "Oggi sono a Ischia per l'anniversario del Terremoto. Per un anno lo Stato non ha fatto nulla e ha trattato gli ischitani come dei terremotati di serie b. Non sarà piu' cosi'. Adesso i cittadini hanno un governo amico, un governo che vuole bene a quest'isola e ai suoi abitanti. Non saranno più lasciati soli!" Lo scrive il vicepremier M5s, Luigi Di Maio, su Facebook. "E chi ha ancora ...

Terremoto Ischia : Di Maio a celebrazioni : ANSA, - NAPOLI, 21 AGO - Il vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, questa sera sarà ad Ischia dove parteciperà alle celebrazioni per l'anniversario del ...