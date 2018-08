TERREMOTO DI MAGNITUDO 7 0 FRA ECUADOR | PERU’ E BRASILE Ultime notizie | ipocentro

Svizzera : scossa di TERREMOTO MAGNITUDO 3.2 nel canton Vallese : Un terremoto magnitudo 3.2 ha si è verificato alle 02:09 nel canton Vallese in Svizzera : l’epicentro è stato localizzato a circa 7 km a nord-ovest di Saxon (VS) e l’ipocentro una profondità di 6.3 km, ha spiegato il servizio sismico svizzero del Politecnico federale di Zurigo. La scossa è stata nettamente avvertita nelle località vicino all’epicentro e nei canton i di Vaud e Friburgo. Sono arrivate oltre 200 chiamate ai numeri ...

TERREMOTO in Venezuela : replica magnitudo 5.8 : A seguito del forte Terremoto magnitudo 7.3 registrato ieri alle 21:32 UTC in Venezuela , una scossa magnitudo 5.8 è stata registrata oggi a 10 km ovest da Yaguaraparo, nello Stato occidentale di Sucre. La Fondazione Venezuela na di indagini sismologiche ha precisato che la replica è stata registrata dai sismografi alle 13:27 UTC e localizzata ad una profondità di 97,5 km. Le autorità hanno escluso danni gravi a cose o persone. L'articolo ...

Venezuela - forte TERREMOTO di magnitudo 7.3. Panico in un supermercato : il video della fuga dei clienti : Il Venezuela è stato scosso da un terremoto di magnitudo 7.3 nella zona della costa nord orientale. Lo rileva l’Us Geological Survey, precisando che non ci sono, al momento, segnalazioni di vittime, feriti o danni. Il sisma è stato avvertito per diversi secondi e ha scatenato il Panico a Caracas. Molti edifici sono stati evacuati per timore di scosse di assestamento o danni strutturali. Il ministro dell’Interno, Nestor Reverol, ha affermato che ...