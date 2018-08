Terremoto | alle 3 36 del 24 agosto un boato | Amatrice non c' è più

Terremoto in Molise - l’allerta della Protezione civile : “Possibili scosse ancora più forti” : Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in visita a Montecilfone, Campobasso, ha precisato dopo il Terremoto della scorsa settimana: "Gli esperti dicono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza". Il governatore Toma pronto a chiedere lo stato di emergenza.Continua a leggere

Svizzera : scossa di Terremoto magnitudo 3.2 nel canton Vallese : Un terremoto magnitudo 3.2 ha si è verificato alle 02:09 nel canton Vallese in Svizzera: l’epicentro è stato localizzato a circa 7 km a nord-ovest di Saxon (VS) e l’ipocentro una profondità di 6.3 km, ha spiegato il servizio sismico svizzero del Politecnico federale di Zurigo. La scossa è stata nettamente avvertita nelle località vicino all’epicentro e nei cantoni di Vaud e Friburgo. Sono arrivate oltre 200 chiamate ai numeri ...

Violentissimo Terremoto alle Fiji - magnitudo 8.2 : è il più forte del 2018 : Un Violentissimo terremoto di magnitudo 8.2 della scala Richter ha colpito alle ore 2,19 ora italiana - mentre lì erano le 12,19 - l'arcipelago delle isole Fiji e le vicine isole Tonga, nella porzione sudoccidentale dell'Oceano Pacifico. Inizialmente l'USGS US Geological Survey aveva dichiarato che si trattava, in base alle proprie stime preliminari, di una scossa di magnitudo 7.9, scossa poi vista al rialzo nei minuti seguenti. Il PTWC Pacific ...

Terremoto Molise : a Palata allestita tendopoli : Sono rimaste fuori casa le famiglie di Palata che continuano a dormire in auto e nelle tre tende allestite nel campo sportivo del paese. Nel pomeriggio sara’ allestita una tendopoli in contrada Colle Longo con cucina da campo e toilette per far fronte alle esigenze della popolazione locale. Due le squadre composte da cinque tecnici ciascuna che stanno monitorando gli immobili. Sono 203 le richieste da parte degli abitanti. “La ...

Terremoto di 6.3 a Lombok - l'isola indonesiana dove morirono in 460. Scossa di 8.2 alle Fiji : Un'area devastata già dal sisma di alcune settimane fa che ha causato la morte di 460 persone. Nuovi Terremoto sull'isola indonesiana di Lombok. Secondo i dati forniti dall'Istituto geologico ...

Terremoto - violentissima scossa nella notte alle isole Fiji : onde di tsunami nell’oceano Pacifico : Una violentissima scossa di Terremoto di magnitudo 8.2 ha colpito nella notte le isole Fiji, nell’oceano Pacifico, alle 02:19 (ora italiana). La scossa fortunatamente s’è verificata a 563,4km di profondità e in base alle prime informazioni non sembra aver provocato danni significativi in superficie, perché la profondità ha consentito alle onde sismiche di dissiparsi quasi completamente prima di arrivare al suolo. Il centro di allerta ...

"Molise - massima allerta ma senza panico : il Terremoto non è finito" : "Siamo di fronte a uno sciame sismico, non possiamo escludere che altre scosse di media grandezza ci saranno, magari in una zona intermedia tra quelle colpite dai due terremoti già avvertiti" avverte Claudio Eva, noto sismologo, già ordinario di Fisica terrestre e Sismologia all'università di Genova. Eva invita a non distrarsi: "Sulla base della storia sismica di questa parte del territorio molisano non ci sono indicazioni di scosse superiori a ...

Nuovo Terremoto di 4.5 in Molise alle 22 - 22 : è la stessa faglia di San Giuliano di Puglia : Ieri sera, precisamente alle 22,22 ora italiana, una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 della scala Richter ha insistito sul Molise, sempre con epicentro molto vicino a Montecilfone, in provincia di Campobasso. La popolazione, gia' terrorizzata dalla prima violenta scossa [VIDEO] di magnitudo 5.1 delle 20,19 ora italiana, ha preferito restare all'esterno delle proprie abitazioni e raccogliersi all'aperto, soprattutto nelle piazze, ...

Terremoto Molise : chiusa in via precauzionale la SS 647 “Fondo Valle del Biferno” : “A seguito della scossa di Terremoto che ha colpito ieri il Molise, stanotte è stato chiuso in via precauzionale un tratto della strada statale 647 ‘Fondo Valle del Biferno’ per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura stradale da parte dei tecnici Anas. Ulteriori accertamenti proseguiranno questa mattina sull’intera tratta stradale, dal km 47.600 al km 63.400. Il traffico è deviato sulla statale 87 ...

Due nuove forti scosse di Terremoto in Molise - lievi danni alle case e paura : La paura ha attraversato soprattutto i paesi delle colline del Basso Molise di San Giacomo degli Schiavoni, Palata, Montecilfone, Guardialfiera, Acquaviva, il comune di origine croata della provincia ...

MOLISE - Terremoto MAGNITUDO 4.7/ Ultime notizie “scossa fortissima” : panico a Napoli - allerta dighe e gasdotti : Forte scossa di TERREMOTO in MOLISE, MAGNITUDO 4.7. Epicentro 6 km a sud di Montecilfone, in provincia di Campobasso. Sisma avvertito nitidamente a Napoli, Bari e in Abruzzo(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 14:57:00 GMT)