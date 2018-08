Terremoto | 300 edifici demoliti a Norcia | 150 le ordinanze

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 agosto 2018) A due anni dal sisma il sindaco di, Nicola Alemanno, traccia un bilancio preciso dell’attivita’ svolta dall’amministrazione nel territorio comunale. In 24 mesi sono state emesse 150di demolizione per un totale di 300gia’ abbattuti, di cui 127 a San Pellegrino e 115 a Castelluccio e sono stati completati oltre 70 cantieri di messa in sicurezza. Le Sae finora consegnate sono 582 mentre i mapre, le strutture per gli allevatori, sono 36. Ottantacinque persone sono ancora ospitate all’interno di moduli abitativi collettivi, mentre il contributo di autonoma sistemazione assiste 768 nuclei per un totale di 1864 persone. Alla luce di questi numeri “tanto e’ il lavoro fatto ma ne resta ancora molto da fare – sottolinea il sindaco Alemanno – perche’ mentre possiamo considerare chiuso il tema della gestione ...