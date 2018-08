Terremoto 2016 | il ricordo di Amatrice e Arquata Conte e Di Maio alle fiaccolate

Terremoto - Ingv : approfondimento della sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia 24 agosto 2016 – 2018 [VIDEO] : È dedicato alla sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia ,iniziata il 24 agosto 2016 , l’ approfondimento di Geoscienze News, il TG web dell’IstitutoNazionale di Geofisica e Vulcanologia ( Ingv ) realizzato in collaborazione conil canale Scienza&Tecnica dell’Ansa. A due anni dal sisma che ha colpito l’ItaliaCentrale, gli esperti Ingv spiegano il lavoro svolto dall’Ente e i risultatiraggiunti attraverso l’analisi dei dati raccolti fino a oggi. In ...

Terremoto : in Italia centrale 93.000 scosse dal 24 Agosto 2016 : Sono stati 93.000 in Italia centrale i terremoti registrati a partire da quello di magnitudo 6.0 che il 24 Agosto 2016 ha dato scatenato la sequenza sismica di Amatrice, Norcia e Visso. “93.000 eventi sono un grande numero, mai riscontrato in Italia, riscontrati grazie alla rete sismica aumentata”, ha detto il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni. Dei 93.000 terremoti, nove sono ...