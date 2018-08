Tennis | Us Open | Djokovic favorito | quarto da brividi?

Tennis - US Open 2018 : Fognini - in mezzo a Federer e Djokovic - punta alla seconda settimana. Strada complicata per gli altri azzurri : Probabilmente Fabio Fognini sperava di finire in un altra zona di tabellone, ma il sorteggio effettuato ieri a New York lo ha posto proprio in mezzo a Roger Federer e Novak Djokovic. Il ligure, testa di serie numero 14 agli ormai imminenti US Open, ha comunque come obiettivo quello di raggiungere la seconda settimana nell’ultimo Slam dell’anno e le possibilità per il nativo di Arma di Taggia ci sono tutte. Fognini farà il suo esordio ...

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di giovedì 23 agosto. Poker azzurro al turno decisivo : Sono quattro i Tennisti italiani arrivati all’ultimo e decisivo turno delle qualificazioni degli US Open. Stefano Travaglia, Federico Gaio, Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino sono ad una vittoria dal centrare l’accesso al tabellone principale dello Slam americano. Eliminati, invece, Thomas Fabbiano e Simone Bolelli. Continua, dunque, il sogno di Lorenzo Giustino, numero 255 del mondo, che ha superato in tre set il serbo Danilo ...

Tennis Us Open - tabelloni : è subito Italia-Stati Uniti : Camila Giorgi, unica azzurra in gara, al primo turno se la vedrà con la wild card Whitney Osuigwe , Usa, , 16enne, campionessa del mondo Under 18. Serena Williams è nella stessa parte del tabellone ...

Tennis : US Open - dura per Roger e Stan : Non sono stati molto fortunati Roger Federer e Stan Wawrinka nel sorteggio degli US Open. Il vodese , ATP 101, al primo turno affronterà niente meno...

Tennis - Us Open : annunciate le teste di serie del torneo - Cecchinato n° 22 : Tennis, Us Open alle porte, sul cemento americano ben due italiani tra le teste di serie del torneo a stelle e strisce Sono state annunciate le teste di serie degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, al via lunedì 27 agosto a New York sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il numero uno del tabellone maschile sarà Rafa Nadal, numero uno della classifica mondiale e campione in carica. La seconda testa di serie sarà Roger ...

Tennis - Tomanic e Ortenzi vincono l'open di Orbetello : Orbetello, 23 agosto 2018 - Filip Tomanic e Benedetta Ortenzi trionfano al Torneo Open organizzato dal Circolo Tennis Orbetello e targato Banca Tema. Il torneo, con un montepremi da duemila euro, ha ...

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di mercoledì 22 Agosto. Avanti Lorenzo Sonego e Federico Gaio. Eliminato Andrea Arnaboldi : Proseguono i match nel tabellone maschile del qualificazioni degli US Open. Nella notte italiana hanno fatto il loro esordio tre azzurri: vincono Lorenzo Sonego e Federico Gaio, che accedono al secondo turno, mentre Andrea Arnaboldi è stato Eliminato. Diventano cinque i giocatori italiani ancora in corsa per accedere al main draw dello Slam americano. Dopo una battaglia di due ore e mezza Sonego è riuscito ad avere la meglio del brasiliano ...

Tennis - qualificazioni femminili US Open 2018 : i risultati di mercoledì 22 agosto. Paolini e Pieri al secondo turno : Va in archivio una giornata agrodolce per le ragazze italiane impegnate nel primo turno delle qualificazioni agli US Open di Tennis: a Martina Trevisan, già passata ieri allo step successivo, si aggiungono oggi Jasmine Paolini e Jessica Pieri, mentre vanno fuori Deborah Chiesa e Martina Di Giuseppe. Jessica Pieri batte la montenegrina Danka Kovinic con un netto 6-2 6-4: primo set senza storia, con l’azzurra in un amen sul 4-1 pesante, ...

Tennis - US Open 2018 : annunciate le teste di serie a Flushing Meadows. Fognini n.14 e Cecchinato n. 22 : Ormai ci siamo. Dal 27 agosto al 9 settembre andrà in scena sul cemento di New York (Stati Uniti) l’ultimo Slam del Tennis in questo 2018. A Flushing Meadows si preannunciano due settimane molto interessanti, nelle quali le emozioni non mancheranno. Sono state rese note le teste di serie del Major. Il numero 1 del tabellone maschile sarà Rafael Nadal, al vertice della classifica mondiale e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino ...

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di martedì 21 Agosto. Avanti Fabbiano - Bolelli - Travaglia e Giustino. Vince anche Martina Trevisan : Sono cominciate le qualificazioni degli US Open 2018. Nel tabellone maschile sono scesi in campo ben 11 azzurri (due derby tricolore al primo turno), con l’Italia che in totale ha 14 partecipanti (record di sempre e seconda nazione più rappresentata). Degli undici che hanno fatto il loro esordio, però, ne sono rimasti solo quattro. Come detto ci sono stati anche due derby tutti italiani, vinti abbastanza agevolmente in due set da Stefano ...

Tennis - Alessandra Mazzola batte Giulia Guidetti e vince l' Open femminile di Viserba : ... facendo vedere una notevole varietà di colpi ed una completezza tecnica merito anche della sua recente militanza nella squadra dell'Università del Kansas dove si è laureata in Economia. Giocando più ...

Tennis - qualificazioni Us Open : Travaglia vince il derby - bene anche Bolelli : Tennis, qualificazioni Us Open: ottima prova di Simone Bolelli, parso a suo agio sul cemento americano, Travaglia vince il derby con Donati Tennis, qualificazioni Us Open ricche di italiani, ben 14 ai nastri di partenza, senza contare i 5 Tennisti azzurri già nel tabellone principale del torneo americano. Le ‘quali’ sono già iniziate e ieri alcuni dei nostri rappresentanti sono scesi in campo. Travaglia ha infatti vinto il ...