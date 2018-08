Tennis | qualificazioni US Open | i risultati di giovedì 23 Agosto Poker azzurro al turno

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di mercoledì 22 Agosto. Avanti Lorenzo Sonego e Federico Gaio. Eliminato Andrea Arnaboldi : Proseguono i match nel tabellone maschile del qualificazioni degli US Open. Nella notte italiana hanno fatto il loro esordio tre azzurri: vincono Lorenzo Sonego e Federico Gaio, che accedono al secondo turno, mentre Andrea Arnaboldi è stato Eliminato. Diventano cinque i giocatori italiani ancora in corsa per accedere al main draw dello Slam americano. Dopo una battaglia di due ore e mezza Sonego è riuscito ad avere la meglio del brasiliano ...

Tennis - qualificazioni femminili US Open 2018 : i risultati di mercoledì 22 agosto. Paolini e Pieri al secondo turno : Va in archivio una giornata agrodolce per le ragazze italiane impegnate nel primo turno delle qualificazioni agli US Open di Tennis: a Martina Trevisan, già passata ieri allo step successivo, si aggiungono oggi Jasmine Paolini e Jessica Pieri, mentre vanno fuori Deborah Chiesa e Martina Di Giuseppe. Jessica Pieri batte la montenegrina Danka Kovinic con un netto 6-2 6-4: primo set senza storia, con l’azzurra in un amen sul 4-1 pesante, ...

Tennis - qualificazioni femminili US Open 2018 : i risultati di mercoledì 22 agosto. Altre due azzurre al secondo turno : Va in archivio una giornata agrodolce per le ragazze italiane impegnate nel primo turno delle qualificazioni agli US Open di Tennis: a Martina Trevisan, già passata ieri allo step successivo, si aggiungono oggi Jasmine Paolini e Jessica Pieri, mentre vanno fuori Deborah Chiesa e Martina Di Giuseppe. Jessica Pieri batte la montenegrina Danka Kovinic con un netto 6-2 6-4: primo set senza storia, con l’azzurra in un amen sul 4-1 pesante, ...

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di martedì 21 Agosto. Avanti Fabbiano - Bolelli - Travaglia e Giustino. Vince anche Martina Trevisan : Sono cominciate le qualificazioni degli US Open 2018. Nel tabellone maschile sono scesi in campo ben 11 azzurri (due derby tricolore al primo turno), con l’Italia che in totale ha 14 partecipanti (record di sempre e seconda nazione più rappresentata). Degli undici che hanno fatto il loro esordio, però, ne sono rimasti solo quattro. Come detto ci sono stati anche due derby tutti italiani, vinti abbastanza agevolmente in due set da Stefano ...

Tennis - qualificazioni Us Open : Travaglia vince il derby - bene anche Bolelli : Tennis, qualificazioni Us Open: ottima prova di Simone Bolelli, parso a suo agio sul cemento americano, Travaglia vince il derby con Donati Tennis, qualificazioni Us Open ricche di italiani, ben 14 ai nastri di partenza, senza contare i 5 Tennisti azzurri già nel tabellone principale del torneo americano. Le ‘quali’ sono già iniziate e ieri alcuni dei nostri rappresentanti sono scesi in campo. Travaglia ha infatti vinto il ...

Tennis : Gianluigi Quinzi - le qualificazioni agli US Open per rilanciarsi ancora una volta : Sono ben tredici i Tennisti azzurri che sono presenti nelle entry list delle qualificazioni degli US Open. In questo elenco c’è anche il nome di Gianluigi Quinzi, che cercherà di accedere per la prima volta in un tabellone principale di uno Slam. E’ sicuramente una novità molto positiva leggere la presenza del marchigiano, che a 22 anni si trova ad affrontare l’ennesima sfida di una carriera che non ha ancora rispettato le ...

Tennis - WTA Cincinnati 2018 : Camila Giorgi sconfitta nell'ultimo turno delle qualificazioni : Alla fine la numero 57 del mondo chiude sul 6-3. Brutta partenza anche nel terzo set con il break in apertura per Kuzmova. Ancora una volta Giorgi trova il controbreak immediato e pareggia i conti. ...

Tennis - WTA Cincinnati 2018 : Camila Giorgi sconfitta nell’ultimo turno delle qualificazioni : Camila Giorgi manca l’accesso al tabellone principale del WTA Premier 5 di Cincinnati. La marchigiana è stata sconfitta in tre set dalla slovacca Viktoria Kuzmova, numero 57 del ranking mondiale, in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Un ko davvero amaro per l’azzurra che tornava a giocare dopo quarti di finale di Wimbledon. Continua dunque la stagione altalenante della numero 40 del mondo e non è ...

Tennis – ATP Kitzbuehel : debutto ok per Sonego nelle qualificazioni - l’azzurro batte Haim in tre set : Nel primo turno di qualificazione al main draw di Kitzbuehel, Sonego stende in tre set l’austriaco Haim Esordio sofferto ma vincente per Lorenzo Sonego nelle qualificazioni del torneo Atp 250 di Kitzbuehel (terra, montepremi 501.345 euro). Il 23enne torinese, numero 124 del ranking mondiale, al primo turno si è imposto con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 sull’austriaco Matthias Haim, numero 460 Atp, in tabellone grazie ad ...

Tennis - Qualificazioni Wimbledon 2018 : Travaglia e Fabbiano accedono al tabellone principale : Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia si qualificano per il tabellone principale di Wimbledon. I due azzurri si aggiungono ai cinque già presenti nel main draw dello Slam londinese: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, Matteo Berrettini. In totale erano sette gli azzurri arrivati all’ultimo turno delle Qualificazioni. Fabbiano ha sconfitto in quattro set il rappresentante di Taipei, Jason Jung, con il punteggio di ...

Tennis - Qualificazioni Wimbledon 2018 : eliminate tutte le azzurre al secondo turno : L’Italia avrà solo Camila Giorgi nel tabellone femminile di Wimbledon 2018. La marchigiana è già presente nel main draw e purtroppo insieme a lei non ci saranno altre azzurre. Infatti tutte le Tenniste italiane presenti nelle Qualificazioni dello Slam londinese sono state eliminate al secondo turno. Nella doppia sfida Stati Uniti-Italia c’è un stato un dominio americano. Martina Trevisan e Jessica Pieri sono state entrambe sconfitte ...

Wimbledon 2018/ Diretta qualificazioni streaming video e tv : in campo Deborah Chiesa (Tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: continuano i turni di qualificazione, oggi impegnate le donne con tre italiane che vanno a caccia di un'altra vittoria sull'erba di Londra(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Wimbledon 2018/ Diretta qualificazioni streaming video e tv - orario e italiani in campo (Tennis - 26 giugno) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: si gioca ancora per le qualificazioni del torneo di tennis, tanti italiani in campo dopo un lunedì in cui hanno fatto davvero bene(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 03:00:00 GMT)

Tennis Wimbledon 2018 - le qualificazioni live su Sky Sport. Dal 2/7 sei canali dedicati : L'Italia sarà presente con tredici Tennisti nelle qualificazioni di Wimbledon (diretta esclusiva su Sky Sport), terzo Slam della stagione in programma dal 2 al 15 luglio sull’erba dell’All England Club di Church Road. Il torneo di ammissione al main draw scatterà lunedì 25 giugno. Nove uomini proveranno ad accedere al tabellone ...