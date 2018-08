Tendenze autunno inverno 2018 2019

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Si silver chi può : Avere l’argento vivo addosso, il prossimo autunno, non sarà più soltanto un banale modo di dire. Bagliori metallici freddi, siderali, glaciali, ma vitalissimi: l’argento in tutte le sue declinazioni – da quella nobile del prezioso materiale, a quella pop dell’alluminio – la farà da padrone nella stagione alle porte. Per moderne astronaute affascinate da un futuro tutto da immaginare con la fantasia, ma anche per ...

Make up : 5 Tendenze per l'autunno 2018 : Le sfilate di Milano, Londra, New York e Parigi sono gli indicatori di tendenze per la prossima stagione non solo per quanto riguarda la moda, ma anche per il Make up. l'autunno inverno 2018-2019 sarà una stagione senza mezze misure: la scelta è tra colori scintillanti e toni più soft e nude. Ecco 5 trend da provare questo autunno. Make up: 5 tendenze per l'autunno 2018: Blush Le linee scolpite dal contouring vengono sostituite da forme

Tendenze : tutti i colori dei rossetti che useremo in autunno : Finiti gli anni del potere del nude, dell'effetto naturale, della sobrietà discreta a tutti i costi, il colore pieno e deciso torna ad accendere le labbra del prossimo autunno-inverno. Protagoniste le sfumature incandescenti che vanno dai diabolici rossi mat, da applicare anche senza matita contorno labbra come insegna la sfilata di Bottega Veneta, al cremoso cioccolato ai vibranti fucsia e arancio mandarino. A completare il look un

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Wild wild west : La scelta sarà ardua. Pupa da saloon o Calamity Jane? Sulle passerelle del prossimo Autunno-inverno soffia il vento caldo e secco del selvaggio west: giubbini in suede con frange da cow girl, texani ai piedi, camicie da rodeo, cinturoni dalle maxi fibbie. Il look della perfetta western baby continuerà a mietere adepte. Anche solo grazie a piccoli dettagli: una collana d'argento massiccio con turchesi, un cappello da sceriffo, una bandana

Tendenze Autunno-Inverno 2018/19 : anima animalier : Sempre di moda, perché – in verità – non passa mai di moda. E così anche questo autunno sarà impossibile prescindere da un capo – quello che volete: cappotto, giacca, pantaloni o gonna, tutto è concesso – in stampa animalier. Dal classico maculato del leopardo, alle strisce della zebra. Passando da tigri e giraffe. La città si trasforma in una moderna giungla (d'asfalto) dove le donne, quelle più femminili,

Tagli capelli Autunno Inverno 2019 - tutte le Tendenze da copiare : La vita frenetica, il poco tempo libero e il desiderio di dedicarlo ad attività outdoor, sport, viaggi, porta spesso molte donne a decidere per un Taglio corto e funzionale . Scopriamo, dunque,

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Lavori in corso : È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e di darsi da fare. Il messaggio della moda per il prossimo Autunno-inverno sembra chiaro e deciso. Molti sono i rimandi, nemmeno troppo velati, al monde delle divise. Perché essere alla moda richiede impegno, dedizione… è un vero lavoro, insomma. A cominciare da Raf Simmons, che per Calvin Klein prende, pari pari, le giacche arancioni con

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Sentirsi a pezzi : In versione hippie e Seventies, come sulla passerella di Dior nell'interpretazione di Maria Grazia Chiuri. O quilted, come nella tradizione delle trapunte americane per Calvin Klein. La tendenza è quella di assemblare piccoli scampoli di tessuti diversi, in fantasie anche dissonanti, per trovare una nuova armonia nella visione d'insieme, costruita per accumulo di particolari. Più in

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : L'intimo esce allo scoperto : Guai a nasconderla. La lingerie a vista non è, forse, più una novità che ci sbalordisca. Ma il prossimo Autunno-inverno questa stuzzicante e sensuale tendenza ingrana la quinta e si svela in una veste nuova, volutamente esagerata e sorprendente. Forse provocatoria. Il reggiseno esce – per davvero! – allo scoperto: non più nascosto sotto a camicette in seta e a morbidi maglioni, ora si indossa sopra a vestiti e top. Con un effetto

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Super size me : Strati su strati. Per scaldarsi dai rigori di quello che potrebbe essere un inverno molto freddo. Ma non solo. L'intento è quello di apparire XXL, voluminosi, sproporzionatamente grandi. Le passerelle impongono uno styling a cipolla estremo, dove alla camicia si sovrappone un maglione, al maglione una giacca, alla giacca un impermeabile, e all'impermeabile un cappotto. Il quale, per essere davvero di tendenza, deve essere almeno due

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : That's all folk : Lavorazioni e stampe che hanno tutto il caldo sapore dell'artigianalità, della tradizione, della storia. Del fatto a mano. E dei quattro angoli del globo. Lo spirito folk di tutte le latitudini e longitudini del globo terrestre si impossessa delle passerelle del prossimo Autunno-inverno. Dai nativi americani agli esquimesi del circolo polare, andata e ritorno. Un melting pot di

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : (Non) rompete le righe! : Ma dove sta scritto che le righe siano solo affare estivo? Le passerelle autunnali arrivano puntualmente a smentire questo luogo comune, proponendone in abbondanza. Verticali e orizzontali, imperversano a due sole condizioni. La prima: che siano maxi. E la seconda: che siano coloratissime. In due nuance, o effetto rainbow, le stripes della nuova stagione alle porte sono un'iniezione di vitalità pura nel grigiore dell'autunno.

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Fu il foulard (e lo è ancora) : Ma quali instagrammer, ma quali influencer? A dettare le Tendenze è un'icona evergreen amata da almeno tre generazioni di sudditi britannici, ma certamente non solo da loro: ancora e sempre la regina Elisabetta II. In questi anni in cui la Royal Family è dominata dalla presenza accattivante e glamorous di due neo muse globali come Kate, duchessa di Cambridge, e Meghan, duchessa di Sussex, la sovrana 92enne rimane, con i suoi look

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Come porti la frangia? : Fluttuanti, ondeggianti, sinuose. Si muovono con voi, oscillando sensualmente, a ogni vostro passo. Che siano di ispirazione flapper girl anni Venti, o cow girl del selvaggio West, le frange dominano le passerelle e domineranno i vostri outfit. Lunghissime, fino ai piedi, Come per Alexander McQueen, o più rigide in materie plastiche, Come per Prada. All over, o solo per piccoli, precisi e ben dosati dettagli.