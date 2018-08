Tempation Island Vip Davide Rossi svelerà il suo segreto

people24.myblog

(Di venerdì 24 agosto 2018) Sono partite le registrazioni della prima edizione di “TemptationVip 2018” condotto da Simona Ventura. Tra i tentatori, ci sarà anche, il figlio di Vascosi racconterà a 360 gradi riservando attimi di grande commozione. L’attore e dj, duque non sarà un tentatore di tipo tradizionale e la sua storia potrebbe scalfire il cuore di una delle fidanzate all’interno del villaggio. Stando a quanto si legge nella rubrica “Pillole di Gossip”: «Si mormora che il figlio d’arte riserverà sorprese durante lo show e che commuoverà il pubblico con la sua storia difficile». Un passato tormentato che potrebbe far conoscere al pubblico una persona completamente diversa da come appare. Sono sei le Coppie Vip che vedremo fra poche settimane in tv: Valeria Marini con il fidanzato Patrick, Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta, Sossio e Ursula del Trono Over e ...