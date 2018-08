Taranto | nubifragio su Grottaglie | agenti salvano bambino rimasto bloccato nell’auto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 agosto 2018) Sono arrivati quando l’acqua stava per arrivare al volante. E poco dopo l’automobile sarebbe stata completamente sommersa dalla cascata provocata dalche ieri sera ha colpito) con allagamenti, alberi sradicati e auto bloccate dalla massa di acqua con i passeggeri a bordo. L’equipaggio di una volante del commissariato di, arrivato sul posto, è stato attratto da una macchina, sommersa dall’acqua per metà e occupata da una famiglia: l’acqua era già entrata nell’abitacolo ed aveva raggiunto il volante; sui sedili posteriori, ancorato sul seggiolino, era seduto undi circa quattro anni. Il piccolo è è stato preso in braccio da uno degli operatori, portato sull’auto di servizio e tranquillizzato. Subito dopo, sono stati fatti uscire anche i giovani genitori e accompagnati in commissariato per le prime cure. Lo stesso ...