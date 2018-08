Tajani ora sferza Di Maio | Basta sparate populiste

Conte : "Superare 3% per le infrastrutture"/ Tajani d'accordo : "sforare obbligo è possibile" : Conte: "Superare 3% per le infrastrutture". Ultime notizie, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani d'accordo: "sforare obbligo è possibile"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:48:00 GMT)

Governo Conte vs Europa : Giorgetti “sforare 3% per opere pubbliche”/ Deficit-pil - Tajani : “Ue ci aiuterà” : Infrastrutture, Governo Conte sfida l'Europa: Giorgetti, "sforare il 3% per opere pubbliche". Ultime notizie, Deficit-pil e le scelte di Lega-M5s: Tajani, "l'Ue ci aiuterà"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Tajani : sforare 3% è possibile ma non per reddito cittadinanza : Roma, 21 ago., askanews, - sforare il 3% del rapporto deficit/Pil 'non solo è giusto, ma è possibile. L'Europa non ammette che si sfori per provvedimenti come il reddito di cittadinanza, ma è ...

Crollo Ponte : Tajani - si può lavorare per 800 milioni da Ue a Genova : "Per Genova si potrebbe lavorare a una cifra pari a quella della Lione-Parigi, dove il finanziamento dell'Unione europea è stato di 800 milioni". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano a quanto potessero ammontare le risorse per il nodo di Genova, nell'ambito dei 30 miliardi a disposizione per le reti Ten-T nel bilancio comunitario ...

Antonio Tajani - cittadinanza onoraria dal Comune di Francavilla in Sinni : Il Comune di Francavilla in Sinni, in Basilicata, ha deciso di conferire ad Antonio Tajani, la cittadinanza onoraria. Il Presidente del Parlamento europeo sarà in piazza Viceconte per presenziare alla ...

Fi - l’ora dell’orgoglio. Tajani è l’anti-Matteo : “La dignità vale più di una poltrona” : Gli dà fastidio se lo chiami l’anti-Salvini di Forza Italia. E comincia il suo valzer di parole imparato quando la destra di Roma era un’altra cosa, una miscellanea di centrismo andreottiano e di moderatismo con antiche venature monarchiche. «Ero anticomunista già a 12 anni e ora mi sento dire che vado a braccetto con il Pd e che ho pugna...

È ancora scontro su Foa - Tajani : "Saremo costretti a votare no" : La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai continua a far discutere: la scelta del governo giallo-verde sta riscontrando parecchie critiche sia a destra che a sinistra.E se Silvio Berlusconi in un'intervista a La Stampa ha ampiamente spiegato che FI contesta il metodo con cui è stato eletto Foa, ora a rincarare la dose ci pensa il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Durante la conferenza stampa a Mestre per bocciare il dl ...

Migranti - Gomez a Tajani : “Campi Libia? Inaccettabili e disumani. Bisogna evitare che accada ancora” : Confronto a In Onda (La7) tra Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e Fq Millennium, e il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sulla questione Migranti. Gomez spiega: “Da circa due anni i nostri vanno in Libia con borse di soldi e pagano tribù locali e vari governanti. In questo modo, siamo riusciti a convertire gli scafisti in guardia costiera. Adesso con Salvini agli ex scafisti stiamo dando altri mezzi e la politica di ...

Tajani - Ue è pronta a forte collaborazione con la Libia : "Durante l'incontro con Sarraj abbiamo concordato una serie di iniziative che riguardano questo importante Paese, cercando di utilizzare per la Libia una consistente parte del fondo fiduciario". Lo ha ...

Migranti - Italia pronta a bloccare conclusioni Consiglio Ue/ Conte : "Spartiacque" - Tajani "ignorato Pe" : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:15:00 GMT)