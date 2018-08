SUTRI | VITTORIO SGARBI SI DIMETTE DA SINDACO Ultime notizie | Infiltrazioni

Vittorio Sgarbi si dimette da sindaco di SUTRI : "Non ci sono le condizioni per proseguire l'esperienza di sindaco a Sutri; la cecità e il disinteresse per il bene della città hanno superato ogni limite, per l'insensata spartizione di posti. Me ne ...

Vittorio Sgarbi si dimette da sindaco di SUTRI : "Mi candido a Sirmione" : L'annuncio sui social: "Dimissioni irrevocabili, presi contatti con la regione Lombardia per una città che ha bellezze non inferiori e una realre propenziona a uno sviluppo culturale e turistico"

Vittorio Sgarbi contro George Clooney : “Credo che se ami l’Italia avresti dovuto mostrare maggiore delicatezza per SUTRI” : Si scrive Vittorio Sgarbi, si legge polemica. Questa volta nel mirino del noto critico d’arte è finito addirittura George Clooney che è sbarcato a Sutri, in provincia di Viterbo, per le riprese della serie tv Catch 22. Sindaco della cittadina da alcuni mesi, Sgarbi siede anche a Montecitorio come deputato di Forza Italia. Il neopolitico ha inoltrato alla produzione del film un comunicato di protesta: “L’iniziale nostra ...

Vittorio Sgarbi contro George Clooney : "Ha girato un film a SUTRI - ma ha lasciato il paese sporco e solo 5mila euro. I cittadini costretti a ripulire" : Vittorio Sgarbi, deputato di Forza Italia alla Camera e primo cittadino di Sutri, chiama in causa l'attore americano George Clooney per le riprese della serie tv 'Catch 22' effettuate nei giorni scorsi, proprio nella cittadina in provincia di Viterbo di cui lo storico e critico d'arte è da alcuni mesi sindaco."L'iniziale nostra soddisfazione per la promozione della città - dichiara Sgarbi che ha inoltrato una formale protesta alla ...

Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco a SUTRI : Nuova sfida vinta per il critico d’arte Vittorio Sgarbi eletto sindaco a Sutri (Viterbo). Il neo primo cittadino è stato