' Sulla mia pelle' | il trailer del film su Stefano Cucchi che sbarcherà su Netflix e alla

Inter - Keita : 'Spalletti ha influito Sulla mia scelta' : 'Spalletti ha inciso molto sulla mia scelta di venire all'Inter. Penso sia un tecnico top dal quale posso imparare molto, mi ha spiegato come funzionano le cose qui e sono venuto anche per lui'. Si ...

Atlantia : 'Valutiamo effetto esternazioni Sulla Borsa - tutelare i risparmiatori' : Atlantia va all'attacco del governo dopo le dichiarazioni che si sono susseguite nei giorni scorso sull'ipotesi di revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia in seguito al crollo del ponte di ...

Economia - Catania : l'Italia paga forte gap Sulla digitalizzazione : Roma, 22 ago., askanews, - 'l'Italia ha un gap da colmare in termini di digitalizzazione. Per anni abbiamo investito meno, in maniera significativa, rispetto agli altri paesi europei. Ed abbiamo ...

Mia Martini - amori - canzoni - morte : 5 cose da sapere Sulla storia della cantante : 5 curiosità su Mia Martini: com’è morta, quanti anni aveva e tanto altro sulla storia della cantante Passano gli anni, passano le cantanti ma lei resta intramontabile. Mia Martini è una delle interpreti più amate e ascoltate della musica italiana nonostante la prematura morte avvenuta nel 1995. Di seguito 5 imperdibili curiosità per sapere tutto […] L'articolo Mia Martini, amori, canzoni, morte: 5 cose da sapere sulla storia della ...

Filippo Nardi : tutta la verità Sulla mia Depressione : Filippo Nardi torna a parlare del suo momento di crisi: nuove rivelazioni dopo l’Isola Filippo Nardi ha partecipato all’Isola dei Famosi per liberarsi. L’ex naufrago ha infatti avuto modo di affrontare alcune delicatissimi situazioni. Solo e lontano da tutti, l’ex gieffino è riuscito a superare uno dei momenti più bui della sua vita, guardando in faccia i suoi stessi errori. Ora, Nardi cerca di stare vicino a suo figlio e di trasmettergli ...

Sticchi Damiani sul crollo del ponte Morandi Sulla A10 a Genova : Il dramma di Genova, con il crollo del ponte Morandi sull’autostrada A10 avvenuto martedì 14 agosto, scatena incredulità per l’accaduto, vicinanza alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie ma anche sgomento per la tragedia che non può essere considerata fatalità e quindi un forte richiamo alle valutazioni sullo stato delle infrastrutture di viabilità nel […] L'articolo Sticchi Damiani sul crollo del ponte Morandi sulla A10 a ...

Anna Fasol - ritrovata a Roma l'impiegata scomparsa : 'Dovevo riflettere Sulla mia vita' : I carabinieri della compagnia di Cittadella hanno rintracciato Anna Fasol , la 59enne che dal 31 luglio non aveva più dato notizie di sé alla famiglia. La donna, in buone condizioni generali di salute,...

Economia : Garavaglia a 'Italia Oggi' Sulla sospensione del Bando periferie - nessuno sarà penalizzato : Roma, 09 ago 09:29 - , Agenzia Nova, - Il governo non fa gli interessi di 90 comuni ma di tutti gli 8 mila comuni italiani. Le risorse per gli interventi di riqualificazione urbana... , Res,

Giancarlo Giorgetti : 'Tra i ministri 5 Stelle la mia preferita è Giulia Grillo'. E Sulla Raggi... : E' considerato il fulcro del governo giallo-verde, come lo era stato per tanti anni Gianni Letta per gli esecutivi del centrodestra. Per questo, ieri sera a Cervia c'era il pienone alla festa della ...

Per risparmiare Sulla polizza auto cambia sesso : Come in molte parti del mondo per cambiare sesso non serve più sottoporsi ad interventi chirurgici e ormonali, ma basta un'autocertificazione. Tale certificato medico è stato sottoposto al vaglio ...

"Solo marinai italiani Sulla mia nave". Ma il codice etico della Onorato nasconde un messaggio politico : Oltre ad essere la nave ro-ro più grande del Mediterraneo, con i suoi 209 metri di lunghezza e 4.200 metri lineari di capacità di carico, la Maria Grazia Onorato (così chiamata in onore della madre dell'armatore), appena varata nei cantieri tedeschi Flensburger, "è anche il mio manifesto politico".Lo ha detto durante il discorso di rito, Vincenzo Onorato, presidente del gruppo Onorato Armatori (Moby, Tirrenia e ...

La promessa dell'armatore napoletano : "Sulla mia nave solo marinai italiani" : È ancora vuota la Maria Cristina Onorato, la nuovissima nave merci varata ieri nei cantieri di Flensburg (ultimo lembo di Germania al confine con la Danimarca), eppure già si sa con certezza come verrà riempita. O meglio da chi verrà popolata e gestita. "Saranno solo marittimi italiani a lavorarci sopra", parola di Vincenzo Onorato. L'armatore napoletano su questo è categorico. Tanto determinato che l'ha fatto scrivere sul fianco della nave. E ...

Veneto Agricoltura Sulla pedana dei premiati dall'Unione Europea : ... una selezione che premia i progetti LIFE realizzati nei 28 Stati Membri dell'UE che maggiormente si sono distinti per il loro grado di innovazione e trasferibilità, la loro rilevanza per la politica ...