Sul Monte Rosa in scarpe da tennis e sportina | come in spiaggia Così si muore in montagna

Troppo caldo Sul Monte Bianco : crollati oltre 100mila metri cubi di roccia : Sul versante francese del Monte Bianco, da una cresta, sono crollati oltre 100.000 metri cubi di roccia: il cedimento è stato causato delle alte temperature in quota, che sciolgono il permafrost e fanno precipitare a valle le rocce instabili. Il crollo si è verificato ieri sulla via des Cosmiques alla vetta: non ci sono persone coinvolte, ma la via è divenuta non praticabile. Sul posto il Peloton d’haute montagne della Gendarmerie di ...

TOSCANA - MALTEMPO SU FI-PI-LI : FULMINE ABBATTE CARTELLO/ Video - incendi nei boschi Sul Monte Serra : MALTEMPO, FULMINE ABBATTE CARTELLO sulla Firenze-Pisa-Livorno: ultime notizie in TOSCANA, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Primiero - turista trovato morto in fondo a un dirupo Sul Monte Vederna : Primiero. È stato ritrovato privo di vita il turista scomparso ieri nel Primiero. Carlo Bucci , 75 anni di Treviso, è stato individuato dai soccorritori questo pomeriggio in fondo ad un dirupo sul ...

Incendi Grosseto : spento nella notte il rogo Sul Monte Argentario : E’ stato spento nella notte l’Incendio divampato ieri pomeriggio nella zona di Torre Argentiera su Monte Argentario (Grosseto): le condizioni meteo favorevoli hanno consentito lo spegnimento delle fiamme. Due elicotteri stanno operando sul posto per le operazioni di bonifica e per evitare eventuali nuovi focolai, in previsione di un rinforzo del vento nelle ore più calde. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco, del ...

GROSSETO - INCENDIO Sul Monte ARGENTARIO/ Ultime notizie : fulmine innesca le fiamme - 20 famiglie evacuate : GROSSETO, INCENDIO sul MONTE ARGENTARIO: Ultime notizie, un fulmine dovrebbe avere dato il via alle fiamme, alimentate da un forte vento. Il fuoco minaccia le case: evacuate 20 famiglie. (Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:30:00 GMT)

Tragedia Sul Monte Bianco : la vittima è Philipp Angelo : BOLZANO. Ennesima giornata nera sulle Alpi. Nel giro di 24 ore tre alpinisti e un escursionista sono morti a seguito di tre distinti incidenti, andando ad allungare la già tragica lista di decessi di ...

Incendi Grosseto : fiamme Sul Monte Argentario - 20 famiglie evacuate : Un vasto Incendio sta divampando in zona Torre Argentiera sul Monte Argentario (Grosseto): il rogo è partito – forse per un fulmine – dalla valle del Pozzarello e si è propagato velocemente in direzione della torre, alimentato da forti raffiche di vento grecale. Su posto due elicotteri della protezione civile regionale e due squadre di volontariato, il direttore operazioni con una squadra operai dell’unione dei comuni delle ...

Incidenti in Montagna : alpinista italiano 36enne muore Sul Monte Bianco : Un alpinista italiano è morto oggi mentre stava scalando la parete nord delle Grandes Jorasse, in territorio francese, alta 4.206 metri nel massiccio del Monte Bianco. Il 36enne sarebbe precipitato nel vuoto per circa 600 metri. Secondo il Peloton de gendarmerie de haute-Montagna l’alpinista italiano stava effettuando l’escursione in solitaria su uno dei percorsi più celebri dell’Alta Savoia. L'articolo Incidenti in Montagna: ...

Monte Bianco - alpinista italiano precipita e muore Sul versante francese : Un alpinista italiano di 36 anni di Bolzano è morto in un incidente in montagna avvenuto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo è precipitato 'per circa 600 metri dal versante ...

Bloccati Sul Monte Priora : in tre soccorsi da un elicottero dei Vigili del Fuoco : Erano rimasti Bloccati sul Monte Priora, vetta dei Monti Sibillini, tre giovani e il loro cane, tratti in salvo oggi a 1.800 metri di quota da un elicottero dei Vigili del Fuoco. Dopo la richiesta di aiuto degli stessi escursionisti, erano iniziate le operazioni di soccorso da parte dei pompieri di Ascoli Piceno e Amandola. A causa della difficoltà del percorso e delle cattive condizioni meteorologiche, i tre giovani avevano perso ...

Incidente Sul Monte Cervino - Matteo muore a 28 anni : Un alpinista 28enne, Matteo Pes, è morto dopo una caduta di alcune centinaia di metri sul Cervino. L'Incidente si è verificato a 3.700 metri di quota, nel passaggio del 'Enjambee' a valle della Capanna Carrel. A dare l'allarme è stato il compagno di cordata, che era partito per un'escursione con il giovane aretino.Continua a leggere

