Strade | ANAS lancia nuovo bando per la pavimentazione stradale

AutoStrade - Ipotesi Anas-Ferrovie o Cassa Depositi e Prestiti per la gestione : Ieri il Cda di Autostrade, con la conferma di sbloccare subito 500 milioni di euro per Genova (e non di più, come richiesto dal premier Giuseppe Conte), oggi quello della società azionista di controllo, Atlantia. Sul tavolo resta la richiesta di "caducazione" della concessione (revoca o annullamento), avanzata dal ministero delle Infrastrutture, alla quale occorre dare risposta entro 15 giorni, ovvero non oltre il 4 settembre. Ieri, ...