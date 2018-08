Steve Jobs | l' autobiografia della figlia Lisa si prenota su Amazon

Sta per uscire la biografia di Lisa - la figlia Steve Jobs : Lei dice di averlo perdonato – lui non la riconobbe, poi ebbero un rapporto complicato – ma il libro è pieno di aneddoti su quanto lui fosse freddo e strano The post Sta per uscire la biografia di Lisa, la figlia Steve Jobs appeared first on Il Post.

La figlia di Steve Jobs scrive un libro sul padre. In "Small Fry" il ritratto di un uomo duro. "L'ho perdonato" : Uno Steve Jobs duro, aggressivo, in alcuni casi crudele. Che il genio visionario fondatore di Apple non fosse un personaggio facile era già trapelato con forza, ma i dettagli raccontati da sua figlia Lisa Brennan-Jobs nel libro di memorie 'Small Fry', aprono uno spaccato ancora diverso di Jobs e della sua vita privata. Con il libro, in uscita il 4 settembre, Brennan-Jobs non vuole però condannare il padre, anzi lo perdona di tutti ...

In una riunione con Steve Jobs è nato il Wi-Fi come lo conosciamo oggi - : Steve Jobs salì sul palco del MacWorld di New York il 21 luglio del 1999 e con uno dei suoi colpi da maestro mostrò al mondo il primo computer portatile con connessione wireless. La folla dei ...

Steve Jobs raccontato dalla figlia : “Quando mi disse “puzzi di gabinetto” e quando a pranzo con Bono ammise una cosa mai detta prima” : “Lisa, puzzi di gabinetto”. L’affermazione è di Steve Jobs in punto di morte verso la figlia Lisa giunta al suo capezzale. Insomma: stay hungry, stay fooolish, ma anche stay polite. L’inventore di Apple ritratto dalla 40enne erede Lisa Brennan-Jobs sulle pagine di Small fry (in uscita nelle librerie americane dal 4 settembre 2018) non è proprio un fulgido esempio di figura paterna. Concetto evocato già dal titolo, questo “pesce piccolo”, questo ...

"Mio padre Steve Jobs diceva che non avrei mai ottenuto niente. Il successo l'aveva reso un demone" : "Mi disse che puzzavo come una toilette": sono queste le parole, senz'altro poco gentili, che Steve Jobs avrebbe rivolto alla figlia durante uno dei loro ultimi incontri. Lisa Brennan-Jobs, 40 anni, ha rivelato alcuni dettagli inediti del rapporto col padre nel suo ultimo libro, intitolato "Small Fry" e in uscita a settembre. Nata nel 1978 da una relazione che Jobs ebbe con la madre Chrisann Brennan, durata cinque anni e terminata proprio alla ...

Lisa Brennan-Jobs : «Mio padre - Steve Jobs» : «Sai chi sono? Sono tuo padre. Sono una delle persone più importanti che tu possa mai conoscere». Quando Lisa Brennan-Jobs incontrò per la prima volto l’uomo che l’aveva messa al mondo aveva tre anni. Lei era solo una bambina che lo guardava con gli occhi spalancati a Menlo Park, in California. Lui era già il guru di Apple, Steve Jobs. Il loro rapporto, complicato come sempre è tra genitori e figli, Lisa Brennan-Jobs lo ha raccontato ...

Il primo Apple Store del mondo non verrà ristrutturato. Lo inaugurò Steve Jobs : Secondo le notizie trapelate in rete il primissimo Apple Store aperto nel 2001 ed inaugurato da Steve Jovs non verrà ristrutturato Il primo Apple Store del mondo, aperto nel 2001, non verrà ristrutturato Nelle scorse settimane sono apparse in rete alcune informazioni che vedevano un piano di ristrutturazione del primo Apple Store al mondo, che […]

Accusa di frode per Elisabeth Holmes - la 'Steve Jobs al femminile' : Da esempio di successo della Silicon Valley, dove era stata ribattezzata "la Steve Job al femminile", al rischio di una condanna sino a 20 anni. E' la parabola di Elisabeth Holmes, 34 anni, fondatrice ...