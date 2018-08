Star Wars Battlefront II | in arrivo le truppe scelte dei cloni

Star Wars Battlefront 2 : i nuovi eroi costeranno di meno per agevolare i nuovi giocatori : DICE ha in programma molti nuovi contenuti per il suo FPS Star Wars: Battlefront 2, molti dei quali relativi ai nuovi eroi. Recentemente sono stati aggiunti il Generale Grievous e il Conte Dooku tramite l'aggiornamento relativo alla Guarra dei Cloni e in seguito Han Solo per celebrare l'uscita di Solo: A Star Wars Story.Come riporta Gamingbolt, ora in molti si domanderanno quale sarà il costo di questi nuovi eroi (in crediti). Tramite un post su ...

Il polverone alzato da Star Wars : Battlefront 2 sulle casse premio ha portato ad un cambiamento in EA : Star Wars: Battlefront 2 come ricorderete ha fatto parlare di sé ma probabilmente per il motivo sbagliato. Il polverone mediatico sollevato attorno alla questione delle famigerate casse premio, e il modo in cui erano utilizzate da parte degli sviluppatori, sembra aver portato ad un risultato concreto, riporta Gamespot.La stessa EA ha ammesso di avere intenzione di cambiare la propria politica in merito. La storia delle casse premio è solo lo ...

La polemica scatenata da Star Wars Battlefront 2 ha cambiato il modo in cui EA realizzerà i giochi : La polemica e il dibattito scatenati dal sistema di microtransazioni presente in Star Wars Battlefront 2 è stato uno degli argomenti di punta del 2017. Le notizie sono rimbalzate a livello internazionale, tanto che anche persone al di fuori dell'ambiente gaming ne hanno discusso.Sulla scia di quanto accaduto, EA sta aggiustando il tiro e ora un dirigente della compagnia ha parlato di come la controversia stia cambiando il modo in cui l'azienda ...

Star Wars : budget milionario per la serie live-action! : Al progetto sta lavorando, in veste di produttore e sceneggiatore, l'attore Jon Favreau , che ha dichiarato: " Star Wars è un mondo davvero grande e il nuovo servizio di streaming della Disney può ...

Adesivi AR 1.3 - la cura dimagrante impressiona : da 65 a 8 - 5 MB grazie a Star Wars e Stranger Things : Era solo una questione di tempo affinché anche gli sticker di Star Wars e di Stranger Things si allineassero al destino degli altri L'articolo Adesivi AR 1.3, la cura dimagrante impressiona: da 65 a 8,5 MB grazie a Star Wars e Stranger Things proviene da TuttoAndroid.

Il fan remake in Unreal Engine 4 di Star Wars : Knights of the Old Republic si mostra in un nuovo video : Poem Studios e lo YouTuber 'MrMattyPlays' hanno rivelato alcune nuove sequenze in-Engine tratte dal fan remake del primo Star Wars: KOTOR in Unreal Engine 4, Star Wars: Knights of the Old Republic Apeiron. Apeiron è descritto come una revisione e una ristrutturazione del gioco originale con contenuti aggiuntivi, nuovi mondi, nuove missioni e molto altro.Come segnala DSOGaming, Apeiron è mosso da Unreal Engine 4 e una volta rilasciato sarà ...

Star Wars episodio IX - iniziate le riprese : Ci siamo, la lunga corsa che ci porterà al completamento della terza trilogia di Star Wars è appena cominciato: il regista del nuovo film, Star Wars IX, J.J. Abrams ha twittato un’immagine dal set annunciando il primo ciak. Bittersweet Starting this next chapter without Carrie, but thanks to an extraordinary cast and crew, we are ready to go. Grateful for @rianjohnson and special thanks to George Lucas for creating this incredible world ...

Carrie Fisher sarà presente in Star Wars - Episodio IX : Carrie Fisher, morta all’improvviso 2 anni fa il 27 dicembre all’eta' di 60 anni per un attacco di cuore, tornera' ad essere tra i protagonisti di ‘Star Wars: Episodio IX’ grazie all’impiego di stralci datati, non ancora usati nei film antecedenti. I fan di Star Wars non devono ancora dire addio alla Principessa Leia Niente CGI ma immagini eliminate dal montaggio definitivo. L’annuncio è stato fatto tramite un tweet sul profilo ufficiale di ...

Jade Raymond spiega il motivo principale che spinge i fan a giocare ai titoli di Star Wars : Da quando ha acquisito la licenza Star Wars nel 2013, EA ha imparato molto sui suoi fan e sui loro desideri.Jade Raymond, capo dello studio Motive di EA, gestisce anche la strategia generale di Star Wars per l'editore. Motive stesso sta lavorando a un progetto di Star Wars, ma è l'intuizione che Raymond ha condiviso come manager del marchio che è interessante.Parlando alla conferenza Develop a Brighton questa settimana, Raymond ha detto che ...