trapaniok

: SSD Marsala Calcio: Cinquina al Dattilo Noir nell'allenamento congiunto - Prima Pagina Marsala - PrimapgSicilia : SSD Marsala Calcio: Cinquina al Dattilo Noir nell'allenamento congiunto - Prima Pagina Marsala - zazoomnews : SSD Marsala Calcio: Il punto sul nostro calendario di gare - #Marsala #Calcio: #punto #nostro - zazoomnews : SSD Marsala Calcio: Il punto sul nostro calendario di gare - #Marsala #Calcio: #punto #nostro -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Ottimo allenamento per la trentina di azzurri in dote alla Prima Squadra di mister Ignazio Chianetta, che nel pomeriggio di ieri hanno ospitato per la seconda volta in questo pre-campionato i vicini ...