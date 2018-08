Spopola la bufala Adidas su Instagram che promuove prodotti gratis e cerca influencer

optimaitalia

(Di venerdì 24 agosto 2018) Si sta diffondendo a macchia d'olio, anche oggi 24 agosto, unatramite la quale un soggetto sta raccogliendo non pochi follower su. In cosa consiste? La matrice è la medesima di altre circostanze, considerando il fatto che in questo frangente sia stato sufficiente diffondere una locandina all'interno del social network, all'interno della quale si promettonoe in anteprima rispetto all'effettiva commercializzazione dei capi.Come riportato da bufale.net, laprende forma attraverso l'account_it, con cui si chiede al pubblico di diventare. Dopo aver pubblicato sul tastino per iniziare a seguire la pagina in questione, dovrete iniziare ad inviare vostre immagini con capi, a patto che abbiate almeno 200 follower. Qualora doveste essere selezionati al termine del concorso, potrete ricevere...