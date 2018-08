Spoiler Il Segreto | Santacruz vuole affidare il figlio alla giornalista Irene

Blastingnews

: PUBBLICITA' Problemi per Nicolas Ortuno.. qualcuno di molto cattivo lo vuole morto!! - SFarinaOff_It : PUBBLICITA' Problemi per Nicolas Ortuno.. qualcuno di molto cattivo lo vuole morto!! - SFarinaOff_It : PUBBLICITA' CLAMOROSO Una bellissima notizia: Maria e Gonzalo tornano a Puente Viejo per la gioia dei fans.. ecco… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Nuovo appuntamento dedicatoserie televisiva di origini spagnole “Il” VIDEOnata dpenna dell’autrice Aurora Guerra e sempre in grado di coinvolgere il pubblico con numerosi colpi di scena. Negli episodi che dovrebbero essere trasmessi sugli schermi televisivi italiani tra la fine del mese prossimo e inizio ottobre, Severo, dopo aver riabbracciato finalmente il suo bambino che in precedenza era stato rapito dmalvagia Venancia Almagro, prendera' una decisione inaspettata. In particolare il vedovo della pasticciera Candela Mendizabal decidera' diil piccolo CarmelitoCampuzano. Ilscopre di essere stata ingannata dalle suore Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti incentrati su questa soap opera laCampuzano dara' una svolta nella vita di Severo. La nuova ...